Транспондер штрафу не помеха: почему москвичи массово становятся должниками из-за поездки по ЦКАД

ЦКАД, которую автомобилисты называют второй московской кольцевой, окончательно запустили за несколько дней до 2021-го года. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ЦКАД, которую автомобилисты называют второй московской кольцевой, окончательно запустили за несколько дней до 2021-го года. На новогодних каникулах жителям столицы и гостям города дали волю – 300 километров дублера МКАД были бесплатными. Ну а потом лафа закончилась, и Центральная кольцевая стала платной.

Скептики предвещали проекту полный провал, мол, не будет народ платить. По их мнению, ЦКАД должен был стать магистралью только для грузовиков. Напомним, открытие дороги совпало с запретом на въезд на МКАД без специального пропуска для автомобилей весом больше 12 тонн. Но оказалось, москвичи так устали от заторов, что только рады расстаться со своими кровными.

- На ЦКАД зафиксировано уже более двух с половиной миллионов проездок. Более 50% из них совершили жители Москвы и Московской области. Самым популярным участком стал ЦКАД от М-4 «Дон» до М-7 «Волга», - рассказал Вячеслав Петрушенко, председатель правления Госкомпании «Автодор».

ВНИМАНИЕ, НЕТ ШЛАГБАУМОВ!

Почему легковушки едут на ЦКАД – предельно ясно. Дорога помогает сэкономить время.

- Мне надо было попасть из Домодедово в Солнечногорск, навигатор вёл через М-2 – МКАД – М-10 и показывал 3,5 часа. Честно, меня перспектива стоять в московских и подмосковных пробках 3,5 часа ввергла в жесточайшее уныние, решил пойти в обход и не ошибся. Несмотря на то, что маршрут был почти в два раза длиннее (230 километров против 120 километров), проехал я его менее чем за два часа и не стоял нигде, - рассказал Петр Шкуматов лидер «Общества Синих ведерок».

Активист, как и другие автомобилисты, из плюсов ЦКАД отметил качество дороги. Это современный автобан с разделенными отбойниками двумя полосами движения в каждом направлении и искусственным освещением на всех участках. Разрешённая скорость - 110 километров в час, причем повороты тут настолько плавные, что даже притормаживать не приходится. Да и пробок, ставших символом МКАД, здесь, во всяком случае, пока нет.

- Я ехал по транспондеру и поездка обошлась мне в 300 рублей. Приборчик сэкономил мне 50%. Тот же путь за наличные стоил почти 600 рублей. И что порадовало, так это отсутствие шлагбаумов. Это единственная в нашей стране дорога без традиционных пунктов оплаты, - добавил Петр Шкуматов.

Отсутствие шлагбаумов действительно экономит время на проезд. Перед ними не нужно притормаживать, нет очередей, как на М-11 или М-4. Умная система ЦКАД считывает информацию о передвижении машин автоматически. Для этого на п-образных опорах установлены камеры и приборы, списывающие деньги с транспондера. Но именно это ноу-хау стало настоящей ловушкой для автомобилистов.

Почему легковушки едут на ЦКАД – предельно ясно. Дорога помогает сэкономить время. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

КЛЕЙ НА СТЕКЛО

Транспондер в их машине был, деньги на счету тоже, но спустя неделю они получали уведомления о задолженности за проезд по ЦКАД.

- Я проехал от М-4 до М-5 по ЦКАД и почти час времени сэкономил. Деньги на транспондере были с запасом, и он как обычно лежал в бардачке. Через неделю зашел в приложение Автодор и заметил долг на 500 рублей. Стал разбираться - оказалось, что мой транспондер просто не сработал, - рассказал «КП» Дмитрий Уваров.

Дмитрий, как и другие автомобилисты, оказавшиеся в аналогичной ситуации, по мнению Автодора, виноват сам. Его транспондер лежал в бардачке и был попросту бесполезен.

- Для проезда по ЦКАД транспондер должен быть приклеен на лобовое стекло автомобиля. Только в этом случае система сможет списать деньги. Причем устанавливать прибор нужно по определенным правилам (см. «Вырежи и сохрани»), - прокомментировали в пресс-службе Автодора.

То есть, если раньше автомобилисты просто доставали транспондер из бардачка на пунктах оплаты, то на ЦКАД, это не сработает. Да и оспорить выписанные счета за проезд не получится. В ответ вы получите «письмо счастья» с фотографией вашей машины, на лобовом стекле, у которой нет транспондера. Сами виноваты. Такой ответ можно оспорить только в суде.

- Интересная ситуация получается. Чтобы проехать по ЦКАД, мы обязаны приклеить прибор к лобовом стеклу машины. При этом по новым правилам прохождения техосмотра, этот посторонний предмет не может быть на деталях автомобиля. То есть его заставят снять, - отметил автоюрист Максим Широбоков. – Кроме того, транспондер не привязан к госномеру машины. По задумке самого Автодора, один прибор может использоваться в нескольких машинах. И что делать в этом случае: клеить и переклеивать его с одного стекла на другое. Только в феврале на консультацию ко мне пришли 15 человек, транспондеры которых не сработали на ЦКАД. Все постановления мы обжаловали и получили отказы. А вот обращаться в суд люди просто не захотели: им проще заплатить эти 500 рублей.

Рассказываем о главной ловушке новой платной дороги Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как правильно установить прибор?

На легковушках:

- Транспондер крепится на ветровое стекло в зоне за зеркалом заднего вида.

На грузовиках:

- Транспондер следует крепить в нижней части ветрового стекла, над стеклоочистителями (дворниками).

1. Тщательно протереть поверхность салфеткой, обезжирить и высушить место на ветровом стекле. Температура на поверхности стекла должна быть не ниже +15°C.

2. Расположить транспондер горизонтально, прислонив его в обозначенное место на ветровом стекле. Снять защитную пленку с держателя, не дотрагиваясь до нее, и клейкой основой закрепить устройство. Крепить антенной по направлению к ветровому стеклу. Не переворачивать обратной (тыльной) стороной к ветровому стеклу - это может послужить причиной несчитывания устройства.

3. Вся поверхность клейкой основы должна плотно соприкасаться с поверхностью стекла. Зафиксировать устройство на стекле в течение десяти секунд.

Как читать звуки?

- Нет сигнала - не считан

- 1 сигнал - считан, транзакция выполнена

- 2 сигнала - считан, количество средств на счету приближается к нулевому балансу

- 4 сигнала - транзакция отклонена (технический сбой, недостаток средств)

ЗАПИШИТЕ АДРЕСОК

Куда жаловаться если ваш транспондер не сработал на ЦКАД?

Обжаловать постановление можно в течение 30 дней после его получения.

Сделать это можно через колл-центр по телефону 8-800-707-2323 или через форму обратной связи на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ГИБДД назвали самые аварийные часы и дни на дорогах Москвы

Самым критичным оказалось время с 17:00 до 20:00 (подробности)