Акция «накормим детей бесплатно» продолжает действовать в некоторых ресторанах и кафе Москвы, несмотря на пандемию со всеми ее финансовыми трудностями для заведений. «КП» провела эксперимент, пригласив для участия москвичку с двумя детьми.На форуме для молодых мамочек нахожу информацию, что в пельменной «Лепим и варим» ее пятилетнего сына накормили бесплатно пельменями.- Я заказала себе порцию пельменей. А официант спросил о возрасте моего сына, говорю, что пять лет. В общем, у них спецпредложение для детей до 7 лет - дают маленькую порцию пельменей, - написала в посте женщина Алина.Пост был написан до пандемии. Звоню в ту самую пельменную, и официант подтверждает, что акция продолжается.- Если взрослый покупает порцию пельменей, ребенку мы дарим детскую порцию – шесть пельменей со сметаной, и напиток – морс, компот или лимонад на выбор, - говорит администратор.Нахожу еще несколько адресов с кафе и ресторанами, где детей и подростков до 14 лет кормят бесплатно.Предлагаю подруге Полине, которая совсем недавно стала мамой во второй раз, участвовать в проверке городского кафе BBQ kitchen на улице Суворовская (данное место выбрано поблизости места жительства подруги, далеко с детьми не уедешь). Заранее выясняю, в чем спецпредложение в BBQ kitchen. По телефону обещают накормить детей до 14 лет. На выбор куриный суп, паста с митболами из цыпленка, домашние вареники с картошкой, домашние пельмени с цыпленком, картошка фри.- Хоть все меню закажите, - говорит администратор Александр.Пока ехали в кафе, подруга Полина задумалась, а на какую сумму должен сделать заказ взрослый, чтобы получить бесплатный обед для ребенка? Это был первый вопрос, который мы задали в кафе.- Можете просто выпить бесплатный кофе, которым мы вас угостим при первом знакомстве. Нет никаких условий, чтобы получить обед для ребенка, - сказал официант.Посмотрели с подругой друг на друга с удивлением. Возник популярный вопрос с просторов интернета: «А что так можно было?»Приходим в кафе к 16.00. Людей было очень много - еще время обеда. Официант принесла обычное меню. Мы просим еще и детское. Сотрудница посмотрела на дочку Полины и задумалась о ее возрасте.- Марусе 12 лет, - сказала Полина.- Накормим бесплатно. Выбирайте блюдо из меню, - говорит официант.Сотрудница кафе не стала просить свидетельство о рождении, а Маруся тем временем выбрала куриный суп и картофель фри, которые действительно были бесплатными.- Это маркетинговый ход такой? Чтобы больше людей к вам приходило? – уточняю.- Идея кормить детей бесплатно несет в себе социальную идею. У нас нет каких-то условий. Мы кормим детей бесплатно, тем самым немного помогая семьям, - рассказал администратор Александр.Молодые мамы на форумах предупреждают, что не во всех заведениях официанты рассказывают об акциях или в суматохе могут просто не обратить внимание какого возраста с вами ребенок. Поэтому лучше самим заранее по телефону уточнить систему бонусов для детей и уже на месте попросить то самое спецпредложение.КонкретноВ каких ресторанах детей покормят бесплатно?1. BBQ kitchen. Детям до 14 лет предоставят smart меню (куриный суп, паста с митболами из цыпленка, домашние вареники с картошкой, домашние пельмени с цыпленком, картошка фри). Где: Суворовская, 5.2. Остерио Альберобелло. До 6 лет по детскому меню бесплатно по будням и выходным. Где: на Ленинском проспекте, 75а.3. Пельменные «Лепим и варим». Порция пельменей (шесть штук со сметаной) и напиток на выбор. Где: Проспект Мира, 26/1, Столешников переулок, 9/1, Ленинская Слобода, 26, Мытная, 74, Маросейка 9/2 строение 1, на фудкортах в торговых центрах «Цветнои », «Метрополис», «Европолис» и на Усачевском рынке.4. Лас Пальмас в «Мега Белая Дача». Детям до 10 лет предложат куриныи суп, второе (на выбор) и морковные палочки. Акция действует по будням при заказе от 500 рублей. Где: 14 км МКАД.5. Сушисан в «Мега Белая Дача». Детям до 10 лет предложат куриныи суп, второе (на выбор) и морковные палочки. Акция действует по будням при заказе от 500 рублей. Где: 1-й Покровский проезд, 1.6. «Золотая вобла». Детей до 14 лет покормят бесплатно по воскресеньям (два детских заказа на одного взрослого). Где: Сокольническая площадь, 9.7. «Гамбринус». В субботу и воскресенье до 16.00 специальное меню (салат, суп, горячее, напиток) бесплатно для детей до 14 лет. Акция действует при условии от трех детеи на одного взрослого. Где: улица Большая Дорогомиловская, 4, Профсоюзная, 142 корпус 1, улица Марксисткая, 20 строение 1, улица Сергия Родонежского, 8, Зубовский бульвар, 13 строение 2, улица 1-я Владимирская, 9.8. Ресторан болгарскои кухни «Баба Марта». До 7 лет все детское меню бесплатно. Где: Гоголевскии бульвар, 8.9. Черчилль паб. Бесплатно покормят детей до 14 лет. Где: Ленинградский проспект, 66.10. Ресторан «Чемодан». Бесплатно меню для детей до 5 лет. Где: Гоголевский бульвар, 25 строение 1.