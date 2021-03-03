Реновация пятиэтажек в Москве: Новые дома для переселенцев начнут собирать из модулей

Переселенцы по программе реновации будут въезжать в новые дома из модулей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие участники реновации смогут отметить новоселье быстрее. В столице начинается эксперимент по ускоренному строительству для переселенцев многоэтажек из модулей. Первое такое здание, составленное из «готовых» квартир, может появиться на востоке столицы.

- В этом году предложивший такую технологию подрядчик построит на своей территории тестовый многоэтажный дом из модулей, - сообщил сегодня, 3 марта, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Прежде чем массово запускать этот проект на площадках реновации, мы посмотрим готовое здание, как его будут изготавливать на заводе, как будут собирать на стройплощадке. После эксперимента примем решение и опробуем эту технологию на стройках реновации.

По его словам, столичные власти ранее утвердили высокие стандарты по комфорту жилья для переселенцев из пятиэтажек.

- Модульные дома должны строиться без потери качества и стандартов отделки, - подчеркнул глава департамента. - Только после того, как мы убедимся в этом, можно будет дальше собирать такие многоэтажки. При этом в модульном доме нужно будет соблюдать необходимую квартирографию. То есть определённое количество однушек, двушек, трешек для жильцов.

Ранее стало известно, что в Новой Москве в поселении Марушкинское в скором времени появится роботизированный завод по производству крупноразмерных модулей для строительства жилых домов.

- Модули могут доходить по площади до 100 квадратных метров, - сказал Рафик Загрутдинов. - Но такие дома сможем поставить не на всех площадках реновации, поскольку модули из-за их большого объема нужно подвезти на участок, делается это в основном ночью на тяжелой технике.

Поэтому модульные здания проще размещать только на свободных подготовленных участках, с необходимыми инженерными сетями. Такой дом может собираться, как лего, быстро за 2 - 3 месяца. В модуле ещё на заводе могут частично провести внутреннюю отделку и проложить некоторые коммуникации.

Как отметил глава департамента, в модульных домах будет в среднем 12 - 14 этажей, так же, как и в других строящихся сейчас для программы реновации домах.

- Первые жители смогут переехать в модульный дом уже в 2022 году, - сообщил Рафик Загрутдинов. - Но, повторюсь, в случае успешного тестирования пилотного здания.

ЦИФРЫ

- 5 175 домов участвуют сегодня в реновации в Москве. В них находится около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллионов квадратных метров.

- 1 миллион жителей получат современные комфортные квартиры.

- 223 пятиэтажки уже расселили или продолжают освобождать по всей столице.

- 33,7 тысячи участников реновации переселяются в 76 домов-новостроек. Из них уже переехали 24,2 тысячи человек.

- 98 жилых домов общей площадью 1,2 миллиона «квадратов» построено в разных районах города.

- 489 стартовых площадок на 7,8 миллионов квадратных метров подобрано для строительства новых домов.

- 276 домов общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров строятся и проектируются.