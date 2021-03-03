Огромный склад загорелся в паре километров от МКАД

Предстоит установить причины, по которым случился пожар. Фото: ГУ МЧС России по Московской области.

Утром 3 марта пожарных вызвали в деревню Картино. Это в 3 км от МКАД на территории Ленинского района Московской области. В населенном пункте есть промзона, где стоят множество ангаров под аренду. Тут размещены как небольшие производства, так и склады — многие используют под хранение продовольственных товаров для магазинов.

Когда пожарно-спасательные подразделения приехали на место, очаг пожара располагался в небольшой части ангара — всего 20 квадратных метров. Однако пламя стремительно захватывало новые и новые площади.

В итоге через час уже горело все здание площадью 1500 квадратных метров. Буквально в десяти метрах от него стоит точно такой же ангар. Если не остановить огонь, то могло вспыхнуть и соседнее строение.

Фото: ГУ МЧС России по Московской области.

— Ангар нежилой, не газифицирован, но проведено электричество. Высота крыши четыре метра. В 11:39 удалось локализовать пожар (то есть остановить распространение огня — прим.авт.). Информации о пострадавших не поступало, — сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Тушением пожара занимаются 46 сотрудников экстренных служб. На место пригнали 13 пожарных машин. Впереди проливка всех конструкций, чтобы окончательно убедиться, что пламя не вспыхнет вновь. Затем исследованием обстоятельств ЧП займется комиссия. Предстоит установить причины, по которым случился пожар.