В Москве открылись ещё два мобильных пункта вакцинации от COVID

Пациентов здесь принимают сотрудники городской поликлиники №23 - ежедневно с 9.00 до 20.00 без предварительной записи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 3 марта, в торговом комплексе «Дубровка» открылся пункт бесплатной вакцинации от COVID-19. Кабинет находится на втором этаже в конце галереи электроники, в павильоне Л-107. Пациентов здесь принимают сотрудники городской поликлиники №23 - ежедневно с 9.00 до 20.00 без предварительной записи.

Ещё один выездной пункт открылся сегодня в торговом центре «Рио» (см. адреса ниже).

Напомним, сейчас по всему городу работает более десятка мобильных точек вакцинации от коронавируса. Например, в ГУМе, торговых центрах «Афимолл», «Европейский», фудмолле «Депо» и других оживлённых местах.

Во всех таких пунктах, в том числе и в открывшихся сегодня, бесплатную прививку от ковида могут сделать все желающие старше 18 лет и не имеющие противопоказаний. С собой нужно принести только паспорт и полис ОМС. Везде можно привиться отечественной вакциной «Спутник V».

КУДА ПРИХОДИТЬ

1. Торговый комплекс «Дубровка»

Ст. м. «Дубровка», ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 3.

2. Торговый комплекс «Рио»

Ст. м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 109.

Обратите внимание! При посещении торговых комплексов нужно надевать маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию с помощью специально нанесенной на полу разметки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У прививочных пунктов в поликлиниках - новые адреса

Несколько пунктов вакцинации от COVID в районных поликлиниках переехали. Все потому что в зданиях, где они находились, начался капитальный ремонт. Теперь семь прививочных кабинетов работают по новым адресам. Список выглядит так:

1. Старый адрес - Диагностический центр № 3, филиал №1 (ул. Михайлова, д. 33).

Новый адрес - Диагностический центр №3, филиал №5 (ул. Верхняя Хохловка, д. 2, стр. 1).

2. Старый адрес - Городская поликлиника №8, филиал №1 (пр-т Вернадского, д. 30).

Новый адрес - Городская поликлиника №8, филиал №2 (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5).

3. Старый адрес - Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение №5 (Зеленоград, корп. 911).

Новый адрес - Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7).

4. Старый адрес - Городская поликлиника №62, филиал №1 (Чапаевский пер., д. 4).

Новый адрес - Городская поликлиника №62, филиал №2 (ул. Юннатов, д. 12). Внимание! Пациентов начнут принимать с 15 марта.

5. Старый адрес - Городская поликлиника № 210, филиал №2 (ул. Алма-Атинская, д. 3, корп. 3).

Новый адрес - Городская поликлиника №210, филиал №3 (ул. Кошкина, д. 21). Внимание! Пациентов начнут принимать с 15 марта.

6. Старый адрес - Городская поликлиника №134, филиал №1 (ул. Тарусская, д. 6, корп. 1).

Новый адрес - Городская поликлиника №134, филиал №3 (ул. Теплый Стан, д. 13, корп. 2).

7. Старый адрес - Городская поликлиника №218, филиал №2 (ул. Лосевская, д. 2).

Новый адрес - Городская поликлиника №218, филиал №1 (ул. Печорская, д. 10, корп. 2).