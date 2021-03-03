В Москве для инфекционной больницы № 1 построят лечебно-диагностический комплекс

Первых пациентов новая инфекционная больница на Волоколамском шоссе примет в 2023 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Для борьбы с инфекциями и вирусами в столице строятся новые лечебные корпуса. Во время пандемии COVID эта работа ускорилась, поскольку в любой момент могут пригодиться резервные места для пациентов.

«Огромная стройка разворачивается на месте старых корпусов главной инфекционной больницы города №1, - сказал сегодня, 3 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства нового лечебно-диагностического комплекса в ИКБ №1. - К сожалению, инфекционное направление в городе было не самым лучшим образом поставлено. Долго велись споры, как это делать: отдельно в разных больницах или сконцентрировать на одном участке. Но в конце концов концептуально приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, в целом которые образуют комплекс инфекционного лечения всех видов болезней».

По его словам, строительство нового комплекса завершится раньше намеченного срока.

«Несмотря на пандемию, мы не только не увеличили сроки, но и пытаемся их сократить, - отметил мэр. - Ни на один день не прекращается строительство этого корпуса. Его начали еще в 2019 году, до пандемии, когда мы утвердили эту концепцию. И, в общем, время и практика показали, что это было не напрасное решение. Это будет крупнейшая в России инфекционная больница, и в пять раз больше той, что ранее здесь была. Комплекс будет оснащен самым современным диагностическим, лабораторным, операционным оборудованием».

ЧТО СТРОЯТ

Рядом с инфекционной клинической больницей № 1 (Волоколамское шоссе, д. 63) возводится новый лечебно-диагностический комплекс. Его строят на месте снесённых устаревших больничных зданий.

В новом комплексе из 3 корпусов, объединённых подземным пространством и надземными переходами, разместят:

- 546 одноместных мельцеровских боксов для разделения пациентов с разными инфекциями;

- новейшую медицинскую технику, в том числе аппараты КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторы и др.;

- в центральном 4-этажном корпусе - гепатологический центр с дневным стационаром для пациентов с инфекциями печени;

- реанимационный блок, где будут проходить лечение тяжелобольные пациенты, а также дневной стационар;

- поликлиническое отделение, где профильные пациенты смогут пройти полный цикл исследований. Например, УЗИ внутренних органов, позвоночника, головного мозга, щитовидной железы, сердца, лимфатических узлов, тазобедренных суставов, сосудов шеи и головного мозга, видеомониторинг, ЭКГ;

- профильные кафедры 3 медицинских вузов (МГМСУ имени Евдокимова, РНИМУ имени Пирогова, РУДН) с лекционными залами для обучения студентов, а также клинический отдел НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи;

- в центральном корпусе - суперсовременную лабораторию четвертого уровня биобезопасности (BSL-4), который при необходимости позволяет работать с самыми опасными биологическими материалами. К примеру, холерой, чумой или сибирской язвой;

- взрослые и детские инфекционные отделения, оснащенные оборудованием последнего поколения, в том числе для лечения пациентов с особо опасными инфекциями.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых пациентов новая инфекционная больница на Волоколамском шоссе примет в 2023 году.