Валентина Матвиенко поздравила Горный университет с историческим достижением

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В нём Валентина Ивановна поздравила «профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников вуза с высокой международной оценкой». Так спикер Совфеда отреагировала на результаты обновлённого предметного рейтинга QS, которые были опубликованы в четверг, 4 марта.

Санкт-Петербургский горный университет занял рекордно высокое место за всю историю ранжирования отечественных высших учебных заведений в международных рейтингах. В дисциплине «Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность» (Engineering - Mineral & Mining), он поднялся на 12 строчку, улучшив своё предыдущее достижение сразу на шесть пунктов.

«Первый технический вуз России и сегодня сохраняет свои позиции как один из лидеров высшей школы страны, что подтверждают результаты предметного рейтинга британского агентства QS. Особенно значимо, что это не разовый успех, а долгосрочный тренд, ведь Горный входит в топ-20 данного престижного рейтинга уже пятый год подряд», - отметила Валентина Матвиенко.

По её мнению, добиться столь значительного успеха университет сумел за счёт сплава богатейших традиций, передаваемых из поколения в поколение, и современных технологий. Это позволяет «готовить квалифицированных специалистов, способных творчески и широко мыслить, востребованных в современных реалиях».

«Гордость вуза – его коллектив, увлечённые, талантливые люди, научные разработки которых получили мировую известность и признание. Уверена, что Горный и впредь будет настоящей кузницей кадров, продолжит вносить весомый вклад в развитие отечественного минерально-сырьевого комплекса... Желаю не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперёд, покорять любые вершины», - резюмировала спикер Совета Федерации.

Компания Quacquarelli Symonds наряду с THE и ARWU входит в тройку наиболее авторитетных в мире агентств, занимающихся градацией высших учебных заведений. Всего в нынешнем году QS ранжировала 1453 образовательных учреждения, на 85 больше, чем в 2020-м. 588 из них представлены именно в чарте Engineering - Mineral & Mining.