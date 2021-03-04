Продление метро до аэропорта Внуково в Москве: Поезда поедут по мосту над рекой

Станция «Пыхтино» разместится в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и жилым комплексом «Солнцево Парк». Фото: stroi.mos.ru

Подземка идет в аэропорт Внуково. Сейчас Калининско-Солнцевскую линию метро ведут туда от станции «Рассказовка».

«Мы начали уникальный проект, - сказал сегодня, 4 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метро. - Впервые в истории города Москвы метро дойдет до столичного аэропорта Внуково. Это практически уникальный проект и в мировой практике. Мало где городское метро доходит до аэропортов, практически таких проектов не существует. Проект сложный, по сути дела, продолжение Солнцевской ветки метро, которую мы построили, и которая является одной из самых протяженных по радиусу в московском метро. Практически станция «Внуково» будет рядом с аэроэкспрессом. До конца 2023 года мы должны запустить движение».

ЧТО СТРОЯТ

Длина нового участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково - 4,9 километра. На нем откроются две станции - «Пыхтино» и «Внуково».

Проходку двух однопутных тоннелей диаметром 6 метров от «Рассказовки» до «Пыхтино» планируют начать во втором квартале 2021 года.

На перегоне «Пыхтино – Внуково» строят метромост длиной 460 метров. Первые опоры моста поставят рядом со стеной станции «Пыхтино». Далее он пройдёт над рекой Ликова и перейдёт в наземный участок линии. Сейчас мост готов на 70 процентов.

Ликовский (Пыхтинский) метромост станет двенадцатым метромостом Москвы и вторым по длине после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

«Пыхтино» - станция мелкого заложения с одним наземным вестибюлем. Фото: stroi.mos.ru

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Станция «Пыхтино» разместится в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и жилым комплексом «Солнцево Парк».

КАК ВЫГЛЯДИТ

«Пыхтино» - станция мелкого заложения с одним наземным вестибюлем. Из-за перепадов высоты на этом участке фишкой павильона станут разные путевые стены. Одна стена будет глухой, как на большинстве станций подземки. А другая - с панорамным остеклением.

Главная тема дизайна станции - авиация. Это объясняется близостью к аэропорту и улицам, носящим имена известных отечественных лётчиков и авиаконструкторов.

Глухую путевую стену украсят хронологической лентой, посвящённой истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160.

На потолке - световые конструкции в виде цилиндров-турбин. Над эскалатором - модель самолета Ту-144.

Одна стена будет глухой, как на большинстве станций подземки. А другая - с панорамным остеклением. Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта «Внуково»:

- ускорит поездки по городу порядка 350 тысяч жителей и работников в районе Внуково и поселениях Внуковское, Марушкинское, Филимонковское Новой Москвы, прежде всего в кварталах вдоль Боровского и Киевского шоссе;

- позволит быстро и с комфортом добираться до аэропорта «Внуково» (с учётом прогнозируемого увеличения объёма пассажироперевозок в 1,5 раза);

- расширит выбор маршрутов до аэропорта для авиапассажиров, встречающих и провожающих на разных видах транспорта (метро, аэроэкспресс, автобус, такси, каршеринг или личная машина).

КОГДА ОТКРОЮТ

Участок метро от станции «Рассказовка» в аэропорт «Внуково» планируют полностью построить в 2023 году. В итоге длина Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии превысит 30 километров.