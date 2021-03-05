Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки

Детский технопарк «Альтаир» — уникальный проект, созданный МИРЭА — Российским технологическим университетом при поддержке Правительства Москвы. Фото: mirea.ru

Детский технопарк «Альтаир» включили в перечень федеральных инновационных площадок. Образовательное учреждение стало первым детским технопарком столицы, получившее подобный статус (такой получают организации, реализующие инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования России).

- Всего в Москве уже 18 детских технопарков, они есть в каждом округе города. Специализация «Альтаира» — новые технологии. Это популярное направление ранней профессиональной подготовки у московских школьников. С момента открытия детского технопарка при МИРЭА обучение в нем прошли больше 10 тысяч ребят, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Технопарк «Альтаира» открылся в 2019 году, за время работы более 500 выпускников «Альтаира» стали финалистами всероссийских и городских конференций и конкурсов, представив собственные разработки.

- Получение статуса федеральной инновационной площадки — очень важный этап в развитии и детского технопарка, и нашего университета в целом, — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Детский технопарк «Альтаир» включает в себя три кластера лабораторий:

- первый связан с информационными технологиями и смежными направлениями. В нем располагаются голографическая платформа, специальные кресла и тренажеры для погружения в виртуальную и дополненную реальность;

- второй кластер радиоэлектроники оснащен рабочими станциями, беспилотными системами, трехмерными принтерами. С их помощью слушатели изучают современные электронные приборы, а также занимаются их проектированием и моделированием;

- третий кластер посвящен биомедицинским и химическим технологиям. Имеются автоматизированные исследовательские рабочие места, лабораторные шкафы, спектрометры и хроматографы, камеры, холодильники для микроорганизмов и сред, профессиональные микроскопы.

Кроме того, в «Альтаире» школьники могут бесплатно пройти обучение по экономическим дисциплинам.

В Москве уже работает 18 детских технопарков, которые ведут подготовку школьников по 41 востребованному направлению.