Главархив Москвы открыл доступ к уникальным документам об утраченных храмах

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тайны прошлого Москвы постепенно раскрываются для тех, кто интересуется ее историей. Желающие могут свободно увидеть многие артефакты, ранее спрятанные от широкой публики.

Главархив столицы опубликовал все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 утраченных храмах, монастырях и часовнях Москвы. Их снесли в 1920 - 1930-х годах. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе «Уникальные документы».

«С момента старта проекта в октябре 2020 года, менее чем за полгода, усилиями Главархива Москвы и Госинспекции по недвижимости было выявлено более 300 ценных и уникальных документов - чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры 118 православных церквей и соборов, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Теперь все эти материалы находятся в открытом доступе».

Специалисты Главархива разыскивают документы и оценивают их важность.

Затем они отбирают те из них, которые имеют несомненную историческую ценность и существуют в единственном экземпляре. Сотрудники Госинспекции по недвижимости выступают в этом деле экспертами. Им нужно окончательно решить, достойна ли редкая вещь внесения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

«Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы проделали большую работу по выявлению ценнейших документов о столичных храмах и монастырях, которые сейчас уже нельзя увидеть, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. - Они позволяют узнать об историческом облике Москвы. В конце декабря мы поделились первыми результатами. А к сегодняшнему дню удалось опубликовать уже все сохранившиеся до наших дней материалы о почти 120 жемчужинах храмового зодчества. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В дальнейшем мы откроем онлайн-доступ к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи».

ИДИ И СМОТРИ

Чертежи церкви Вознесенского монастыря в Кремле - самые ценные

Среди опубликованных документов эксперты назвали наиболее редкими:

- чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси;

- чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», построенной в русском стиле архитектором Борисом Фрейденбергом;

- документы о деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского, построенной в 1903 году в имении графа Сергея Шереметева. Внутри храма был устроен резной золоченый двухъярусный иконостас в греческом стиле.

ЦИФРЫ

В начале ХХ века в столице находились:

- 10 соборов;

- 26 монастырей;

- 412 православных церквей;

- 10 церквей других конфессий - католических, лютеранских, англиканских, армяно-григорианских;

- 166 домовых храмов в больницах, приютах, учебных заведениях.

Из них в 1920 - 1930-х годах снесли:

- 4 собора;

- 8 монастырей;

- 111 церквей и несколько часовен.