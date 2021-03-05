Севастопольский путепровод в Москве частично закрывают на капремонт

На юго-западе города стартовал капитальный ремонт Севастопольского путепровода. Фото: Кадр видео

Весна пришла и по традиции с потеплением в столице начинается масштабное обновление дорог. На юго-западе города стартовал капитальный ремонт Севастопольского путепровода. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Путепровод построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, - отметил заммэра. - Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия. На дорожном покрытии появилась колейность, которая может повлиять на безопасность дорожного движения».

ЧТО СДЕЛАЮТ

На путепроводе:

- отремонтируют железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строении ;

- заменят конструкции тротуаров;

- проложат водоотводы;

- поставят новые фонари;

- полностью обновят деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.

КАК БЫТЬ ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ

Ремонт будет проходить в три этапа. При этом машины смогут ездить по двум полосам в каждом направлении.

Сначала перекроют по одной крайней левой полосе в каждую сторону. Затем по очереди будут блокировать по одной полосе.

На втором этапе начнется поочередное перекрытие пешеходных тротуаров. При этом на разных концах путепровода обустроят два нерегулируемых пешеходных перехода.

КОГДА ОТКРОЮТ

Ремонт Севастопольского путепровода планируют завершить до конца 2021 года