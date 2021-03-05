Собянин: «Ситуация с коронавирусом значительно улучшилась»

Сергей Собянин вручил ордена Пирогова заслуженным женщинам-врачам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва готовится к празднованию Международного женского дня. Накануне 8 марта мэр столицы Сергей Собянин вручил ордена Пирогова заслуженным женщинам-врачам. Церемония состоялась сегодня, 5 марта, в здании мэрии на Тверской.

«Белый зал правительства Москвы сегодня прекрасен! - сказал мэр. - Награждаем женщин в преддверии нашего любимого праздника - 8 Марта. Спасибо вам большое и поздравляю с заслуженными наградами. С 8 Марта!».

По его словам, весной прошлого года пандемия только начинала развиваться и ситуация была сложной.

«Ровно год назад 8 Марта мы встречали в неизвестности, много было страхов, опасений как будет ситуация развиваться, за жизнь и здоровье близких, - отметил Собянин. - Самое главное - была неизвестность и, наверное, может психологически моральная неготовность воспринять тот кошмар, который вываливался на нас изо всех информационных источников со всего мира. В нынешнее 8 Марта у нас уже другое настроение. Не то, что мы победили совсем, но очевидно, что ситуация значительно лучше и самое главное, что мы стали сильнее и сплоченнее. Мы понимаем, как бороться с проблемой пандемии».

Мэр напомнил, что город справился с навалившимися в одночасье проблемами.

«Во многом мы прошли эти испытания благодаря нашим замечательным, трудолюбивым, талантливым и смелым женщинам, врачам, которые стояли на передовой во время пандемии, - добавил мэр. - Многие из них ушли в изоляцию, жили в гостиницах, оторвавшись от своих родных, близких, мужей, детей. Наши женщины как всегда занимали ключевые роли и работали, поддерживали нашу культурную сферу, работали кинотеатры, театры, даже с теми ограничениями, которые были. Работали транспорт, общепит, торговля, образование и наши женщины рисковали своим здоровьем, но выполняли свой долг, обязанности и делали это с большой душой и талантом».

КОГО НАГРАДИЛИ

Почетной грамотой правительства Москвы награждена популярная актриса театра и кино Ирина Алферова - за большой вклад в развитие культуры в столице и многолетнюю творческую деятельность.

Ордена Пирогова, государственные награды и награды города Москвы, почётные грамоты президента РФ вручили группе женщин-работников медицинских, транспортных и других городских служб - за большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.

Москвичек также отметили знаками отличия «Заслуженный учитель города Москвы» и почетными званиями.