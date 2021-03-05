Разблокирование социальных карт и отмена обязательного домашнего режима в Москве: с 8 марта 2021 года столица делает еще один шаг к нормальной жизни

Сергей Собянин принял решение об отмене самоизоляции в Москве для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Фото: Евгения ГУСЕВА

Столица делает еще один шаг к нормализации жизни, москвичам разблокируют социальные карты к 8 марта. Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Дай Бог, чтобы так было и дальше. Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида, - рассказал Сергей Собянин.

В столице ранее уже сняли большое количество ограничений. Работают кафе, рестораны, музеи, театры и кино, проводятся футбольные матчи. Этому был повод - снижение количества заболевших коронавирусом. Показатели по госпитализациям и распространению коронавируса снизился в два-три раза. К тому же хорошая динамика по вакцинации.

Однако все это время приходили вопросы от людей на домашней самоизоляции. Старшее поколение спрашивало: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить?"

Мэр столицы 5 марта принял ряд решений. Первое - об отмене самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, второе - отмена обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты.

Однако, мэр Москвы отметил, что возраст и хронические заболевания – это зона риска.

- По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок, - отметил Сергей Собянин.

Конкретно

Ограничения снимут 8 марта

- Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года, - сообщил Сергей Собянин.

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