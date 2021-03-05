В год пандемии в Москве родилось 123 тысячи детей

Несколько дней назад в столице упростили процедуры оформления детского пособия. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Накануне Международного женского дня мэр Сергей Собянин поздравил молодых мам и сотрудниц столичного Перинатального центра больницы имени Юдина с наступающим праздником. Молодым мамам вручили подарочные наборы «Наше сокровище».

«В прошлом году в Москве родились 123 тысячи детей, - сказал сегодня,

5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения роддома. - Большинство родов пришлось на месяцы пандемии, и мы должны были принять максимум мер предосторожности, чтобы защитить от ковида молодых мам и новорожденных. Роддома работали и продолжают работать с максимальным соблюдением требований эпидемиологической безопасности.

Женщины, которые сегодня рожают детишек, приняли решение стать мамами в самый разгар пандемии. Мы восхищаемся их мужеством и оптимизмом. И от всей души желаем, чтобы у них и их малышей всё в жизни было хорошо».

По его словам, пандемия не повлияла на поддержку семей с детьми. С 1 января 2021 года все детские пособия выросли на 3,7 процента. А несколько дней назад в столице упростили процедуры их оформления. При подаче заявления на портале госуслуг mos.ru не требуется прикреплять сканы-копии документов, подтверждающих право на выплаты. Фактически пособия можно оформить в «один клик».

ЧЕМ ПОМОГАЮТ

Перинатальный центр больницы имени Юдина (Коломенский проезд, д. 4) входит в число крупнейших роддомов городской системы здравоохранения по количеству родов. В 2020 году в его стенах появились на свет 9,7 тысяч малышей (в роддоме больницы имени Баумана – 11 тыс.).

В центр входят 7-этажный роддом на 140 коек и 3-этажный детский боксированный корпус на 80 коек плюс 30 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей с отделением катамнеза.

Для роддома закупили 338 единиц медицинского оборудования, в том числе:

- ультразвуковые медицинские системы;

- инкубаторы интенсивной терапии и прикроватные мониторы пациента (для новорожденных);

- фитотерапевтические облучатели;

- аппараты ИВЛ;

- многофункциональные реанимационные кровати.

Женщины вместе с новорожденным детьми находятся в одно- и двухместных палатах с туалетами, душевыми и современными многофункциональными кроватями, облегчающими перемещение рожениц после операций кесарева сечения. Малыши спят рядом с мамами в специальных мобильных кроватках.

Для партнёрских родов есть специальные индивидуальные боксы, а также специальные комнаты для пребывания близких родственников рожениц.