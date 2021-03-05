«В Москву пришел февромарт»: в соцсетях выкладывают кадры погодных аномалий в столице

В Москве зима никак не уйдет, весна никак не наступит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 марта жители и гости Москвы, не сговариваясь, устроили в социальных сетях флешмоб. Люди выкладывают кадры одной и той же локации с разницей в 15 минут. За короткий отрезок времени погода за окном успевала дважды смениться: сначала светит солнце, неожиданно налетает пурга, а затем вновь возвращается ясная погода.

Фото: Алексей Шишара

Фото: Мария Ильина

Фото: Галина Петрова

В социальных сетях шутят, что в Москве наступил «февромарт». Или же сегодня 33 февраля — зима никак не отступит, и нужно продолжать вести календарь прошлого месяца.

Фото: Елена Куликова

Отметим, что вплоть до 7 марта в столице действует желтый уровень погодной опасности. Всему виной возможные метели, гололедица и порывы ветра до 20 метров в секунду.. Предупреждение синоптиков ни к чему не обязывает обычных граждан, однако, сообщает экстренным службам быть наготове.

Фото: Мария Поселова

Фото: Юлия Журкина

По прогнозам Гидрометцентра России, кратковременный снег будет идти в столице весь праздничный уик-энд. Не исключены метели и гололедица. Всеми виной Атлантический циклон, который оставил после себя холодный арктический воздух в Европейской части России.

Кратковременные снегопады вроде тех, что наблюдают в марте-2021 жители Москвы, метеорологи называют снежными зарядами. При этом явлении видимость резко падает и несколько минут интенсивно идет снег. Образуются снежные заряды когда в земля уже прогрелась, и вдруг циклон принес холодный воздух. Так что у москвичей еще будет шанс в ближайшие дни поймать тот самый кадр «февромарта» с разницей в 15 минут.