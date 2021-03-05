Транзитные грузовики свыше 3,5 тонн переведут на ЦКАД

На скорость доставки и цены на продукты новые правила не повлияли. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 5 апреля грузовики больше 3,5 тонн смогут двигаться транзитом только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится.

Кроме того, новшество не затронет водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1). Им пропуска не нужны.

«Перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее, - отметили в столичном Дептрансе. - Интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18 процентов, а средняя скорость движения увеличилась на 11 процентов».

При этом, как пояснили в ведомстве, на скорость доставки и цены на продукты новые правила не повлияли. Для фур с пропусками ничего не изменилось.

«Мы считаем, что в городе может оставаться только тот транспорт, который необходим для обеспечения жизни Москвы, - подчеркнули в Дептрансе. - Транзитные грузовики при наличии альтернативы, крайне плохо влияют на жизнедеятельность всех жителей Москвы и Подмосковья, создают многочисленные проблемы предприятиям, работающим в Московской области и Москве, для которых нет альтернатив, и есть только МКАД. Показательно, что самые тяжёлые аварии происходят именно с грузовиками из-за невнимательности водителей».

Новые правила начнут действовать через месяц. Как считают столичные власти, за это время грузоперевозчики могут изменить свою логистику или оформить пропуска.

Кроме того, Дептранс проведет отдельный семинар для транспортных компаний и водителей. На нем объяснят, какие документы нужны для получения пропуска и как правильно подать заявку. Семинар пройдет в онлайн-формате до 20 марта. Точную дату и инструкцию, как записаться на семинар, объявят на следующей неделе. Сейчас желающие могут оставлять свои контакты в @to_deptrans_bot и с ними свяжутся.

КАК ОФОРМИТЬ ПРОПУСК

Сделать это можно бесплатно через портал mos.ru.

«Предостерегаем, что платная помощь «посредников» - это мошенничество, а пропуска, оформленные с их помощью аннулируются, - обращается к водителям Дептранс столицы. - Пожалуйста, пользуйтесь бесплатной государственной услугой, а если у вас есть какие-то вопросы — обращайтесь в контакт-центр «Московский транспорт» 8-495-539-5454, 3210 (с мобильного)».