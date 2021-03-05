«На Московскую область приходится более 20% российских лекарств»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу фармзавода в Серпухове

Фото: Павел ПОПОВ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу фармацевтического завода в Оболенске (город находится на территории городского округа Серпухов). Предприятие «Биннофарм Групп» - одно из тех, что сегодня производят препараты, рекомендованные Минздравом России для лечения от коронавируса - азитромицин, ацикловир.

- Это одно из передовых предприятий Подмосковья, - отметил губернатор. - Хочу сказать слова благодарности и акционерам, и всем, кто здесь работает. В период пандемии фармацевтическая отрасль Подмосковья и, в частности, это предприятие производит очень востребованные лекарства. Если брать общий объем производства лекарственных препаратов в стране - то на Московскую область приходится более 20%. То есть каждая пятая таблетка или препарат. И фарма растет сейчас быстрее других промышленных отраслей.

На производстве заняты более 550 человек, при этом больше половины из них - женщины. Поэтому общаясь с коллективом, губернатор поздравил заводчанок с наступающим праздником 8 марта.

Фото: Павел ПОПОВ

- В преддверии 8 марта хочу поздравить женщин, поблагодарить за работу, за профессионализм. Ну и конечно пожелать всего, что делает счастливым каждого человека – здоровья, любви, благополучия детей.

Соглашение о строительстве завода «Биннофарм Групп» в Серпухове Правительство Московской области и инвестор подписали в 2018-м, на Петербергском международном экономическом форуме. За два года компания вложила в проект около 3 млрд рублей. В свою очередь Подмосковье помогло инвестору субсидиями на создание объектов инженерной инфраструктуры, предоставило налоговые льготы.

Производственная мощность завода - 120 млн упаковок в год. При этом во время пандемии на здесь открылидополнительный цех, а осенью 2020 года даже перешли на круглосуточный режим работы.

Также в Серпухове Андрей Воробьёв проверил работу нового тепличного предприятия «Туровский» и поздравил работающих здесь женщин с Международным женским днем.

Напомним, Московская область сейчас входит в ТОП-3 российских регионов по производству овощей в закрытых грунтах. На текущий момент Подмосковье уже полностью обеспечивает себя этой продукцией, но отрасль продолжает расти даже во врем пандемии - строятся новые теплицы. Предприниматели выбирают Московскую область для развития тепличного бизнеса, отмечая уникальные меры поддержки, которые предлагают в регионе. Так, например, тепличному комплексу «Туровский» Московская область субсидировало 140 млн рублей, возместив затраты по кредиту.

Теплица начала работу в конце 2020 года, а сейчас здесь начали собирать первый урожай - 10 тонн огурцов. По прогнозам, уже примерно через месяц комплекс начнет отгружать и первые томаты.

После выхода теплиц на полную мощность, здесь будут созданы 90 рабочих мест.

- Благодаря федеральной программе мы сейчас видим очень заметный эффект, овощи и фрукты - наши, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы начинаем выращивать и ягоду: клубнику, голубику. Перцы, баклажаны и кабачки уже производятся. Все это здесь, в Подмосковье.