«Они были моими «подопытными кроликами»»: разработчик вакцины «Спутник V» признался, что давно привил не только родителей, но и своих детей

Российская вакцина "ГамКовидВак" (Sputnik V). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот уже год, как один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений «ЕвроХим» проводит заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу. В этом была жизненная необходимость. Далеко не все города и поселки России оказались готовы эффективно противостоять пандемии. Уникальность оперативного штаба минерально-химического холдинга Андрея Мельниченко в том, что его руководство совместно с властями городов и поселков выступили координатором закупки медицинского оборудования, лекарств, защитных масок и костюмов для больниц, а также наладили системно волонтерскую помощь инвалидам и пенсионерам в регионах, где расположены предприятия компании - от Заполярья до Северного Кавказа. Заслуги «ЕвроХима» в борьбе с пандемией неоднократно отмечались Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийским народным фронтом и даже президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас пандемия коронавируса в России идет на спад. Сместился и акцент деятельности оперативного штаба компании. 5 марта впервые в его работе приняли участие не только руководители предприятий и городов, но и начальники цехов, смен, участков (всего более 200 человек), которые получили возможность задать вопросы о необходимости вакцинации заместителю директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денису Логунову.

Денис Логинов – не просто один из самых известных специалистов в отрасли, ставший членом-корреспондентом Российской академии наук в 43 года. Он – разработчик вакцины «Спутник V», которой сейчас прививается вся Россия и уже получила одобрение для распространения в 44 странах.

«Я бы рад сказать, что наша вакцина – это что-то революционное. Но это не так. И в этом ее сила, - сказал Денис Логинов. - История аденовирусных векторов началась еще 40 лет назад, что позволило нам создать вакцины против лихорадки Эбола и других, гораздо более смертельно опасных заболеваний, чем коронавирус. На этой же основе создан и наш «Спутник V».

Такие вакцины активно разрабатываются не только в России. Первые аденовирусы использовались для вакцинации американской армии. Ученые, протестировав несколько сотен тысяч военнослужащих, доказали, что никаких негативных последствий для здоровья человека вакцины этого типа не несут.

При этом, разумеется, вакцина – это не витамины. Она дает определенную нагрузку на организм. Поэтому ему необходимо немного помочь (или как минимум не мешать): после вакцинации два – три дня ограничить физические нагрузки, не употреблять спиртные напитки, не ходить в баню. И тогда организм адекватно отреагирует на вакцинацию.

Общение ученого с представителями рабочих коллективов «ЕвроХима» продолжалось около полутора часов. Денис Логинов признался, что давно привил не только родителей, но и своих детей («они были моими «подопытными кроликами»). Разработчик не стал сравнивать эффективность вакцины с зарубежными аналогами, так как это нетактично, но заверил, что в безопасности их превосходит. К настоящему времени успешно завершены исследования как противостоит вакцина российскими штаммами новой коронавирсной инфекции, идет работа с британской («очень эффективна!»).

Есть ли противопоказания вакцинации? Имеются, поэтому решение о вакцинации должны принимать врачи. Хотя, уже понятно, что человеку лучше переболеть коронавирусом в легкой форме (а именно так реагирует организм на вакцину), чем по-настоящему, получив, возможно, ряд смертельно опасных осложнений.

Как ученый относится к людям, которые хвастаются крепким иммунитетом и считают, что организм должен бороться с вирусом сам? Со скепсисом.

«Это рулетка, - убежден Денис Логинов. – Мы не можем заставить людей вакцинироваться – это личное дело каждого. Но всем этим людям нужно видеть и другу сторону: тех людей, которые тоже рассчитывали на свой иммунитет, а теперь одних с нами нет, а другие стали инвалидами, получив тяжелые неврологические последствия, тромбозы – каких только осложнений не бывает после коронавирусной инфекции».

Людям молодым и физически крепким вакцинироваться нужно обязательно: сами они нередко переносят болезнь относительно легко, но при этом заражают родителей и других близких с ослабленным иммунитетом.

«Очень приятно, что вы нашли время пообщаться с представителями нашего 25-тысячного коллектива, ведь предприятия «ЕвроХима» расположены по всей стране, - подвёл итог встречи председатель совета директоров и руководитель оперативного штаба «ЕвроХима» Игорь Нечаев. - Главное, чтобы наше общение теперь конвертировалось в количество прививок. Вакцинация набирает темпы, и по всей стране появилась возможность привиться. Уверен, что сегодняшняя встреча сняла у наших коллег практически все имеющиеся сомнения, и это даст новый импульс к активной вакцинации».

PS: Также 5 марта стало известно, что Еврокомиссия признала право стран Евросоюза самостоятельно закупать вакцину «Спутник V».