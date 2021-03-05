У меня было свое автокресло: таксист отказался везти маму с грудным ребенком в Москве

Таксисты и на форумах советуют, что выход для мам с детьми только один – «закажите тариф «Детский». Фото: Shutterstock

Молодые мамы периодически жалуются в соцсетях, что таксист отказал в поездке из-за маленького ребенка. Пишут эмоционально, вплоть до того, что «таксисты против детей». «КП» проанализировала несколько подобных случаев и выяснила, почему порой водители отказываются везти мамочек с детьми.

Оставили с ребенком на морозе

Москвичка Полина рассказывает, что решила поехать в ближайший МФЦ на такси. Заказала машину эконом-класса, как обычно взяла детское автокресло и маленькую дочурку под мышку. Приехала машина под другой подъезд – понять можно, еще не расчистили снег. Когда Полина все же нашла ту самую машину, вышел водитель и сказал: «Я вас с ребенком не повезу».

- У меня было недоумение. Почему? Ведь у меня было свое автокресло для перевозки ребенка (кстати, в такси нет люльки для детей до 9 месяцев). Водитель сказал, что нужно вызывать машину по «Детскому» тарифу и отменил поездку, а я осталась там, где и стояла. Ехать мне все равно нужно было – вызвала машину по «Детскому» тарифу, хотя это и дороже. Приехал водитель и сказал: «А зачем вы меня вызвали, если у вас свое автокресло?», - рассказала Полина.

Подобный случай произошел с Анна Даниловой. Водитель отказался везти ее с ребенком семи лет.

- Мужчина сказал, что у него нет разрешения перевозить детей до 12 лет. И мы остались на морозе с шокированным ребенком ждать еще 10 минут, - рассказала москвичка Анна Данилова.

Ребенку семь лет, поэтому женщина для поездок в такси всегда берет свой бустер (устройство, которое устанавливают в автомобиль для перевозки детей) и соответственно не заказывает «Детский» тариф (к тому же его дольше ждать). Но довольно часто встречается с отказами водителей не только эконома, но и комфорта.

- Позвонили мне из службы поддержки и подтвердили, что после 7 лет это не ребенок, а обычный пассажир и никаких детских тарифов не надо. Посетовали на водителей и таксопарки, - рассказала Анна Данилова.

Водители хотят прибыль, а не грязные сиденья

Таксисты вправе отказаться возить детей изначально, когда приходят на работу в компанию перевозчика. Например, выбирают, что они возят пассажиров только по тарифу «Эконом», а если машина подороже, то только по тарифу «Комфорт». Чтобы возить детей, нужно всегда брать с собой детское кресло, а еще быть готовому всегда чистить салон.

- Четыре года я возил детей, но очень много попадается «я же мать», «я же отец». Ситуации бывают разные. Заказывают такси, указывают одно кресло, а по факту два ребенка - не хотят оплачивать два кресла. Говорят, что второму ребенку 7 лет и кресло ему не нужно, но никто не знает, что после 7 лет он должен ехать в бустере, - рассказывает таксист Андрей Ивашкевич.

- Есть еще какие-то причины из-за которых отказываются возить детей ваши коллеги?

- Первое - пачкают салон и ногами сидения сзади, это постоянно нужно чистить. Второе - детей укачивает, тоже потом нужны время и средства для чистки салона. Третье - дети хотели в туалет, не могли сдержаться и оставляли мокрые сиденья. К тому же пассажиров с детьми нужно однозначно везти с другой скоростью, а это означает, что заказ выполняется медленнее. Все эти факторы - потеря денег. А чтобы вы понимали водитель за добавку кресла в салон получает всего 50 рублей.

Перевозить пассажиров с детьми таксистам невыгодно: поездка чревата нервотрёпкой и чисткой салона. Фото: Shutterstock

Таксисты и на форумах советуют, что выход для мам с детьми только один – «закажите тариф «Детский», даже если хотите воспользоваться собственным креслом, о чем сообщите заранее водителю в комментарии к заказу».

Есть мнение

Елена Гращенкова, правозащитник в сфере легкового такси движения «Синие ведерки»:

- Многие мамочки думают, что любая машина приспособлена для детей, и не смотрят какую машину вызывают (тариф «Детский» или «Эконом», одно кресло там или два). А когда приезжает автомобиль, то возникает конфликт в том, что женщины говорят таксисту, чтобы тот их все равно подвез к поликлинике или домой, аргументируют, что «тут близко». Но это будет грубейшее нарушение со стороны водителя, так нельзя. В таких случаях таксисты отменяют заказ не потому, что имеют что-то против детей, а потому, что отказываются нарушать ПДД. Обозленные мамочки потом ставят таксистам плохие оценки и рейтинг водителя падает. Ситуации несправедливые.

Какие правила перевозки детей в столичных такси?

Gett

- для заказа авто с детским креслом нужно выбрать машину по классу «Детский» или «Бизнес Детский»,

- указать нужное автокресло групп 1-2-3 для детей от 9 месяцев до 12 лет (от 9 до 36 кг).

«Ситимобил»

- дети до 7 лет могут передвигаться в автомобиле только в удерживающих устройствах - автокреслах, автолюльках, бустерах. Детям старше 7 лет для поездок в автомобиле необходимы бустеры или ремни безопасности,

- есть услуга «Детское кресло», позволяющая заказать то удерживающее устройство, которое подходит ребенку в соответствии с его возрастом и весом. Детское кресло доступно для заказа в любом тарифе, добавление услуги платное. При оформлении заказа для поездки с ребенком пользователь обязан указать возраст и вес ребенка,

- пользователь может не добавлять услугу «детское кресло» при заказе такси только в случае, если он едет со своим удерживающим устройством. Нужно поставить водителя в известность,

- если пользователь с ребенком младше 7 лет отказывается от детского кресла и не имеет своего, водитель вправе отказать в поездке,

- дети могут передвигаться на такси без сопровождения взрослых с 12 лет под ответственность родителей,

- ребенок от 12 лет не может быть сопровождающим для ребенка младшего возраста.

«Яндекс.Такси»

- если вы отправляетесь в поездку на такси с ребенком, необходимо заказать автомобиль по тарифу «Детский» и указать возраст ребенка. Это очень важно, поскольку от возраста маленького пассажира будет зависеть тип детского кресла,

- при выборе «Детского» тарифа предоставляется автомобиль с креслами и бустерами, подходящими детям от 9 месяцев до 12 лет. Все детские удерживающие устройства в сервисе соответствуют международным стандартам,

- если пассажир планирует поездку со своим автокреслом, то нужно об этом заранее сообщить водителю (в комментарии к заказу в тарифе «Детский»),

- выполнять поездки с детьми могут только водители с самыми высокими оценками пользователей. Они проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и настраивать сиденья, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров. В конце обучения водители проходят обязательное тестирование.

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