В Москве мужчина напал с топором на дочь и ее парня

Следователи уже возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в ночь на 6 марта в квартире на улице Дмитрия Ульянова, где проживал взрослый мужчина с дочерью. Отцу не нравилось, что дочь привела жить в их квартиру молодого человека. Очередная ссора привела к убийству. Следователи уже возбудили уголовное дело.

- По факту убийства молодого человека и покушения на убийство девушки на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

По некоторым данным, глава семейства был болен раком. Его постоянно мучили боли, лечение не давало результата. Сил и терпения не хватало и у молодой пары. Разгорелся очередной конфликт. Мужчина взял в руки топор и нанес множественные раны дочери и ее 27-летнему бойфренду.

- В ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений, мужчина причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища, после чего нанес несколько ударов в область головы своей дочери, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

От полученных повреждений молодой парень скончался на месте, а девушка успела вызвать скорую помощь. Прибывшие в квартиру медики обнаружили мертвым не только парня, но и взрослого мужчину. Следователи говорят, что хозяин квартиры покончил с собой.

Выжившая девушка была доставлена в больницу. Медики оценивают ее состояние, как тяжелое. Ей оказывается необходимая помощь.

- Гагаринским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, - рассказали следователи.

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