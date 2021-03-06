Тесть заказал бывшего зятя: задержаны подозреваемые

Исполнители заказного убийства взяты под страже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи нашли убийц 44-летнего москвича, который два дня назад вышел из дома и не вернулся. Труп мужчины нашли в Красногорске.

- Хорошевским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело по статье «Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека», - подтвердили в Следственном комитете Москвы.

По версии следователей, днем 4 марта мужчина вышел из дома на улице Маршала Тухачевского. К нему подошли неизвестные, повалили на снег возле забора, после затолкали в машину и увезли в Подмосковье. Все это происходило днем.

- Группа лиц из четырех человек, по предварительному сговору, применяя насилие к потерпевшему 1977 года рождения и электрошокер, насильно посадили последнего в автомобиль. После чего, вывезли мужчину в Красногорск, где совершили его убийство, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Как оказалось, убийство заказал бывший тесть. В настоящее время задержаны заказчик и двое исполнителей. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи продолжают искать причастных к совершению преступления.

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