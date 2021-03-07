Синоптики говорят, что осадки прекратятся только к вечеру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весь день 7 марта столице вновь предстоит отражать удар снежной стихии. Синоптики прогнозируют, что снегопад утихнет лишь в воскресенье вечером. Из-за непогоды коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они подготовили резервные генераторы на случай, если метель повредит коммуникации. В это время по дорогам ездит спецтехника и обрабатывает асфальт от гололеда, а также сметает снег с проезжей части.

По словам Бирюкова, особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и прочим важным городским объектам.

Фото: Дептранс

НА МКАД СТОЛКНУЛИСЬ 17 МАШИН

Несмотря на непростые погодные условия, движение в городе остается рабочим. Сервис «Яндекс.Пробки» прогнозирует на день заторы в 3-4 балла. Красные зоны только на МКАД.

В мэрии напоминают водителям о соблюдении дистанции и скоростного режима. Неосмотрительность привела к столкновению суммарно 17 автомобилей на МКАД с разницей в час.

Сначала на внешней стороне 93 км в районе Ярославского шоссе «сцепились» 11 машин: «Газели» и легковушки. Обошлось без пострадавших. ДТП уже оформили и движение восстановили.

— На этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись еще 6 автомобилей. Перекрыты правая и средняя полосы, — сообщили позже в Департаменте транспорта Москвы.

В аэропортах столичного региона пока все в штатном режиме. Согласно информации онлайн-табло воздушных гаваней, все рейсы прилетают и вылетают без задержек.

Фото: Дептранс

ДАВЛЕНИЕ ПОНИЖЕННОЕ

Практически весь день 7 марта в столице будет идти снег. Синоптики ожидают, что выпадет четверть месячной нормы осадков — 9 мм. Для сравнения, примерно столько же снега было во время «черной метели», которая накрыла столицу в начале февраля.

По прогнозу синоптиков, в Москве возможны метели и гололед. Из-за этого был даже объявлен желтый уровень погодной опасности.

— В течение дня погодные условия ожидаются сложные. Будут определяться влиянием и прохождением активного атмосферного фронта окклюзии (холодный и теплый фронт смешиваются и и возникают интенсивные осадки — прим.авт.), связанного с североатлантическим циклоном. Он будет сопровождаться полчищам снеговых туч, усилением ветра до штормовых значений, ухудшением видимости, а также аномально низким атмосферным давлением 728 мм ртутного столба, — поделился в своем фейсбуке ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Отметим, что нормальное атмосферное давление для столицы составляет около 748 мм ртутного столба.

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