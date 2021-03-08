Деревянные избушки столицы: Крутицкое подворье, дом со слуховыми окнами и особняк с привидениями

Знаменитое Крутицкое подворье часто становится декорацией для съемок художественных фильмов. Фото: Павел КЛОКОВ

Все эти места можно смело считать музейными экспонатами, несмотря на то, что расположены они под открытым небом и прохожие могут потрогать любой образец руками. Среди многочисленных отзывов на любом форуме красной нитью проходит мысль: как это всё-таки здорово, видеть такую старину на фоне современных многоэтажек.

Контраст и правда удивительный. Всё равно что где-нибудь в центре рядом с эксклюзивным майбахом припарковать лошадёнку с телегой.

Вот я стою внутри шумной таганской дорожной развязки. Очень витиеватой, кстати. С десятками светофоров, переходов, полос. И вот спустя десять минут шагаю по булыжной мостовой в Крутицком подворье. Мимо старинных белых скамеечек, на одной из которых, так и кажется, встречались князь Мышкин и Аглая Епанчина. Уличных классических фонарей с четырёхгранными плафонами. Покосившихся крылечек. И деревянных домиков, в окнах которых за вами наблюдают игрушечные петушки и совы. В детстве в Орловской области, чтобы постучать в такой теремок, мне приходилось становиться на три кирпича, сложенных друг на друга. После чего занавеска отдёргивалась и в окошке появлялось лицо друга. Счастливое, если выйдет гулять. И грустное, если нет.

Из окон деревянных домиков за вами наблюдают русские игрушки. Фото: Павел КЛОКОВ

Старинные ворота на территории Крутицкого подворья. Фото: Павел КЛОКОВ

КЛАДБИЩЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ... В ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Сейчас это подворье входит в состав Русской православной церкви (во всех этих причудливых строениях расположен Синодальный отдел по делам молодёжи, - прим. авт). Корнями оно уходит аж в XIII век, когда в селе Крутицы (название довольно легко объясняется - так называли возвышенные места на левом берегу Москвы-реки) основали православное подворье. Оно относилось к Сарайской епархии, расположенной в столице Золотой Орды (в 80 км от Астрахани). Ханы, как ни странно, относились с уважением к вере русских пленных, даже когда правитель Берке принял ислам. Позже, в середине XV века епископ Вассиан перенёс свою кафедру в Крутицы. И эта епархия стала одной из крупнейших в России - к XVIII веку все территории, сложенные вместе (в том числе, знаменитая Оптина пустынь), равнялись примерно площади Франции).

В настоящее время в этих домиках расположился Синодальный отдел по делам молодёжи РПЦ. Фото: Павел КЛОКОВ

Именно здесь, недалеко от современной Таганки, проходили войска Минина и Пожарского. В Успенском соборе, который сохранился по сей день и открыт для прихожан, ополченцы клялись освободить Москву от иноземных врагов.

Подворье нынешнего Патриарха народ любит за булыжную мостовую, старинные фонари, деревянные заборчики. Совершенно особенная атмосфера. Фото: Павел КЛОКОВ

Во время наполеоновской войны Крутицы довольно сильно пострадали от пожара. И очень долго не могли восстановиться. Ещё через сто лет - Октябрьская революция. И тоже испытание. Всю церковную утварь разграбили. Стены осквернили. Надгробия разбили. Собор превратился в общежитие, храм в жилой корпус, а кладбище так вообще - в футбольное поле.

Вид с высокого крыльца Успенского собора. Фото: Павел КЛОКОВ

Исторический облик подворью решили возвратить после Великой Отечественной войны. И ушло на это ни много ни мало более тридцати лет (руководил работами архитектор Пётр Барановский). Однако богослужения в Успенском соборе начали проводить ещё позже - лишь в 1990-е. Сейчас заканчивается реставрация храма Петра и Павла - он также будет открыт для прихожан.

Мне казалось, что сейчас - во время пандемии - посетителей на Крутицком подворье будет немного. Но я ошибся. Даже в будний день народу полно (вход каждый день свободный - с 8.00 до 20.00). И это не только местные жители, вышедшие на прогулку. Туристы тоже есть. Фотографируют всё подряд - от брусчатки и древних ворот с коваными ручками до Митрополичьих палат и колокольни малого Успенского собора.

Именно здесь, недалеко от современной Таганки, проходили войска ополченцев Минина и Пожарского. Фото: Павел КЛОКОВ

О том, какие памятники архитектуры можно там увидеть, а также все подробности об экскурсиях - на официальном сайте Крутицкого подворья - krutitsy.moscow.

ЖИЛИЩЕ КУПЦОВ СТАЛО БАРОМ

А этот домик издалека напоминает магнитик, купленный где-нибудь в Суздале или Костроме. С ажурным карнизом, резными наличниками и слуховыми окнами на крыше.

Потом подходишь ближе и начинаешь гадать, что же там внутри. Музей оренбургского платка? Детская библиотека? Резиденция Надежды Бабкиной?

Оказывается, бар. С полноценным меню, концертной сценой и летней террасой.

В бывшем купеческом доме на улице Гончарной теперь расположен бар. Фото: Павел КЛОКОВ

Речь идёт о деревянном доме №7/4 строение 1 по улице Гончарной.

Его построили в 1872 году по заказу купца Якова Филевского. Сельский русский стиль. Резные узоры. Каменный цоколь с полуподвалом. Простенько, но со вкусом. Позже Филевский выставил это чудо на продажу и следующими хозяевами дома стала семья Рахмановых. Тоже купцы. Староверы. К традициям русского зодчества относились с бесконечным уважением. А потому не стали ничего менять и перестраивать, как это часто делают новые хозяева.

Несмотря на то, что хозяева менялись, русский сельский стиль никто нарушать не стал - дом сохранился в первозданном виде. Фото: Павел КЛОКОВ

Самое интересное, что и в советское время фасад здания никто не тронул. И до наших дней оно сохранилось практически в первозданном виде.

Хотелось попасть внутрь, но, к сожалению, бар был закрыт - открывается в пять вечера (хотя и обстановку с весьма современными интерьерами можно подробно рассмотреть на сайте заведения).

То, что здесь ночами тусуется молодёжь, видно невооружённым глазом. Бетонный цветник, полный снега, из-за натыканных окурков напоминает ежика. Там же, чуть в стороне, валяется недопитая бутылка виски. Металлические отливы и водосточная труба исписаны черными маркерами. Хотя сама избушка вполне свежая. В принципе для бара это своеобразная фишка - принимать гостей в таких стенах. Думаю, архитектор дома Василий Сретенский, который был известен строительством церковных зданий, был бы удивлён таким поворотом. Хотя, с другой стороны, это был частный заказ. И тут уже дело собственника, что с этим зданием делать - жить в нём или разместить клуб пожилых физкультурников.

Это дом на перекрёстке Гончарной улицы и Рюмина переулка построили в 1872 году по заказу купца Якова Филевского. Фото: Павел КЛОКОВ

ЕЩЁ ОСТАТКИ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Дом мецената Пороховщикова. Находится в Староконюшенном переулке в самом центре Москвы. И имеет весьма мистическую славу. Наследник деревянной избы, актёр Александр Пороховщиков при жизни много раз говорил, что это бревенчатое строение скрывает много тайн. В том числе, привидение некой девочки, которая там живёт. Тем не менее, за границей дом оценили по достоинству и в 1873 году даже дали премию на Всемирной выставке в Вене (за уникальный проект). Впоследствии в его стенах чего только не было. От агентства по продаже швейных машинок до личного жилья философа Сергея Трубецкого. Сейчас памятник архитектуры отреставрирован, но пока никем не используется.

Дом Мастера. Тот самый, в котором жил герой Михаила Булгакова. Находится в Мансуровском переулке с тем самым двориком, который «тем и хорош, что всегда пуст». И дальше тоже цитата: «С каждым днём все сильнее зеленеющие липы и ветла за окном источали весенний запах, и начинающийся ветерок заносил его в подвал...» В этих же деревянных стенах ночевал и сам писатель. И даже написал несколько глав своего небезызвестного романа. Избушка по сей день жилая, фасады сохранились. Хозяин - частное лицо. Несколько лет назад он пытался продать дом Мастера, но за 90 млн рублей брать такой покосившийся теремок никто не захотел. Несмотря на то, что речь идёт о центре Москвы.

Дом артиста Дикого. Эта избушка гордо стоит рядом с многоэтажными домами и тоже никуда деваться пока не думает. Собственники есть (наследники народного артиста СССР Алексея Дикого), которые не только владеют этим домиком, построенном 110 лет назад, но даже и живут в нём. В те времена здесь был дачный посёлок Новогиреево, в котором жили в основном иностранцы. Специально для них здесь ещё до революции наладили хорошую инфраструктуру - с артезианской скважиной, телеграфом, электростанцией, сберкассой и даже стадионом. Знаменитый 16-й дом, о котором идёт речь, позже выкупила мама артиста Анна Васильевна. Сейчас этот участок относится уже к Москве. Улица Алексея Дикого.

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