«Просится в одиночную камеру»: подозреваемый в убийстве семьи в Ликино-Дулево пришел в себя после наркотиков

Подозреваемый в убийстве съел без разбора целую пригоршню таблеток.

Вторые сутки небольшой город в 70 км от Москвы Ликино-Дулево приходит в себя от леденящего душу убийства. В девятиэтажке на улице Морозкина 32-летний Сергей Морозов зарезал четырех человек. Его жертвами стали родная тетя и трое племянников: двухлетние братья-двойняшки и их восьмилетняя сестра. После расправы над семьей подозреваемый никуда не сбежал, а заперся в квартире и не открывал дверь. Когда с работы вернулась мать детей Ирина, ей никто не открыл. Тогда она вызвала полицию. Когда вскрыли дверь, перед глазами предстала жуткая картина.

— 45-летняя Татьяна — бабушка детей и мать Ирины — лежала на диване. Из горла торчала рукоятка ножа. Рядом с ней бездыханные, перепачканные кровью тела двойняшек. За диваном нашли тело восьмилетней сестренки: видимо, она пыталась спрятаться от убийцы, но он добрался до нее. Орудовал двумя ножами, которые взял на кухне, — сообщил корреспонденту kp.ru источник в правоохранительных органах.

В тот день 7 марта Сергей Морозов зашёл в гости. К родственникам он явился в неадекватном состоянии. Позже выяснится, что парень употребил так называемые наркотические соли и добавил к ним алкоголь.

— На столе рядом с местом убийства была разбросана домашняя аптечка. Валялись десятки пустых блистеров из-под медицинских препаратов. Подозреваемый съел без разбора пригоршню таблеток. Большая часть из них — это средство от головной боли и абстинентного синдрома — похмелья, — добавил собеседник «Комсомольской правды».

Допросить подозреваемого сразу не удалось. Он нес околесицу и не реагировал на окружающих. Первым делом его увезли на медосвидетельствование.

Пока Морозов дожидается суда по избранию меры пресечения в КПЗ. По словам источника kp.ru, несколько человек, которые в этот же день были задержаны по подозрению в хранении наркотиков, узнали Морозова. Запрещенные вещества они брали у одних и тех же дилеров.

Ранним утром задержанный пришел в себя. Первым делом он потребовал перевести его в одиночную камеру, так как опасается за свою жизнь.

Напомним, за убийство четырех человек Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Морозова в городе знали как тихоню, который выучился в техникуме на механика и работал на разных производствах. Однако последнее время имидж безобидного парня вытеснила страсть мужчины к запрещенным веществам.

Убитой женщине было 45 лет. Татьяна работала продавщицей в мясном отделе. Морозов ее племянник. Убитая жила вместе с 28-летней дочерью Ириной и тремя ее детьми от двух прошлых браков.

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