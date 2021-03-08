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Происшествия

«Он вынес мертвого ребенка в подъезд»: В Москве сотрудника ГИБДД подозревают в убийстве 6-летнего сына

Накануне мужчина забрал мальчика на выходные у бывшей жены
Семен ЕЛЕНИН
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Когда врачи осматривали мальчика, он был уже мертв. Причем, судя по всему, уже несколько часов

Когда врачи осматривали мальчика, он был уже мертв. Причем, судя по всему, уже несколько часов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на 8 марта к многоэтажному дому на Пролетарском проспекте на юге Москвы вызвали скорую. Звонила женщина.

- Ребенку плохо! Не дышит! Возраст 6 лет, - сообщила она.

Приехавшим медикам и вызванным следом полицейским женщина указала на дверь соседской квартиры.

- По словам заявительницы, ночью она услышала крики в подъезде. Сосед громко звал на помощь, нося по лестницам на руках ребенка, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - По ее словам, мужчина находился в какой-то прострации, плакал и кричал, что ребенок споткнулся и ударился головой о пол. Она кое-как уговорила его вернуться в квартиру и ждать помощи.

Когда врачи осматривали мальчика, он был уже мертв. Причем, судя по всему, уже несколько часов.

- Полицейским мужчина сообщил, что он накануне забрал ребенка на выходные у бывшей жены, - продолжает источник. - А дальше его слова начали расходиться с тем, что он совсем недавно рассказывал соседке. Мужчина сказал, что они с сыном поиграли, легли спать, а потом он проснулся и увидел, что у сына на лице кровь и он не дышит. Мужчина полагает, что ночью кто-то вошел в квартиру и убил его ребенка.

Эксперты уже предварительно подтвердили, что ребенок получил несколько сильных ударов в область головы, на лице есть свежие повреждения. На результат падения это точно не похоже. Но версию отца все равно проверили - просмотрели записи с камер видеонаблюдения на подъезде. Однако в указанные часы подозрительных посетителей дома так и не увидели.

Следователи полагают, что мужчина сам избил своего ребенка до смерти.

При этом соседи утверждают, что 40-летний москвич уже несколько дней находится в состоянии запоя. Подозревают, что на сына он напал во время приступа белой горячки.

Мужчина задержан.

Как удалось выяснить, подозреваемый является сотрудником столичного управления ГИБДД.

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