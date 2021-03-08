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Погода в Москве во вторую неделю марта: весна 2021 может оказаться холоднее зимы

Во вторую неделю марта 2021 года синоптики обещают москвичам аномально морозную погоду
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
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10 марта может стать самым холодным днем за весь зимний сезон

10 марта может стать самым холодным днем за весь зимний сезон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международный женский день уместнее звучали бы поздравления с Новым годом. Улицы замело без всяких скидок на весну, сугробы снова выросли до 40 — 45 сантиметров. А в ближайшие дни погода удивит еще больше. Во вторую неделю марта 2021 года синоптики обещают москвичам аномально морозную погоду.

Во-первых, 10 марта может стать самым холодным днем за весь зимний сезон и переплюнуть по морозам и декабрь, и январь, и февраль. Во-вторых, потом температура повысится сразу на 35 градусов! С -28 градусов (такой мороз обещают ночью 11 марта) до +7.

Уже в ночь на вторник, 9 марта, по прогнозам Гидрометцентра России ночные морозы усилятся до -19 градусов. Днём -8...-13 градусов.

В среду, 10 марта, солнечно и без осадков. Ночные холода окрепнут до -24 градуса, местами в Подмосковье может подморозить даже до -28. Днем -9...-14. Среднесуточная температура на 12 градусов ниже климатической нормы.

- Москву ждет ультраполярное вторжение, в средней и верхней тропосфере воздушные потоки уже разворачиваются на самые холодные северные и северо-восточные направления, с ними в столичный регион начал врываться ледяной арктический воздух, — объясняют причину предстоящей стужи синоптики Московского метеобюро. И называют главного виновника: антициклон, движущийся к нам от архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане.

Напомним, что самую холодную ночь зимы москвичи пережили 23 февраля, воздух остыл до -23,5 градуса (речь о самом мегаполисе, в Подмосковье-то и 30-градусные морозы не раз трещали). Так что вполне возможен парадокс: мартовские холода окажутся сильнее зимних! Такое за 140 лет метеонаблюдений случалось дважды, уточняют специалисты центра «Фобос». В 1981 году (в марте минимальная температура -21,4, за всю зиму не бывало холоднее -21,2) и в 2013 году (мартовский мороз -19,1, а зима была очень мягкой, и даже до -19 ни разу не дотянула).

Мало того — 10 марта в принципе может быть побит и рекорд по холодам для этого дня за всю историю наблюдений за погодой. Нынешний установлен в 1915 году, -25,6 градуса. Сейчас в столице обещают не ниже -24, но кто знает!

В четверг, 11 марта, ночная стужа такая же злая, по области до -28 градусов, днем уже потеплее, чем накануне, -5...-10. И снова синее небо будет напоминать о весне! До температурного рекорда дело вряд ли дойдет. Самое холодное 11 марта выдалось в 1909 году, более века назад. Тогда трещал мороз -27,7 градуса. Но это в самой столице. Сейчас же до -28 воздух остынет в Подмосковье, в мегаполисе, скорее всего, будет -22...-24. Но для второй декады марта подобные холода в любом случае аномальны.

В пятницу, 12 марта, ночь еще холодная, -15...-20 градусов, днем -3...-8, переменная облачность, без осадков.

В субботу, 13 марта, погода резко изменится. Ночью уже не ниже -12, а днем потеплеет до +2, пройдет мокрый снег или снег с дождем.

В воскресенье, 14 марта, даже ночью плюсовая температура, -3...+2, днем +7, облачно и дождь.

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