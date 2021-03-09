«Новый арт-объект»: Porsche пробил стену паркинга и завис на высоте четвертого этажа в Москве

Полюбоваться на необычное зрелище смогли жители Корабельной улицы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Парковка ЖК «Ривер Парк» в Нагатинском затоне за ночь превратилась из рядового здания в местную достопримечательность. Из стены здания Корабельная, 6а стр. 1 торчит глянцевый капот Porsche. Иномарка застряла на высоте четвертого этажа. Местные жители уже окрестили его главным арт-объектом района.

— Это случилось около двух часов ночи 9 марта. За рулем был мужчина. Он выезжал с паркинга и перед поворотом почему-то не выкрутил руль, а протаранил стену, — рассказал корреспонденту kp.ru сотрудник паркинга на условиях анонимности.

Новость вызвали бурное обсуждение среди жителей нового района. Одни говорят, что инсталляцию нужно сохранить и с гордостью показывать приезжим. Дескать тут такой элитный квартал, что даже Porsche Macan (от 4,5 млн рублей) в каждой дырке затычка. Другие задаются вопросом, почему у паркинга такие хлипкие стены?

Местные жители уже окрестили автомобиль главным арт-объектом района. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

— А какие они должны быть, кирпичные? Это же парковка, причем бюджетная. У нас место всего 6000 рублей в месяц стоит, — объяснил сотрудник парковки.

Стены в паркинге совсем не кирпичные, нежданный визит "Порше" они не выдержали. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Проезд вокруг здания под паркингом огорожен. Машину не извлекают уже больше 12 часов. Говорят, что владелец куда-то пропал, а без него сотрудники бояться приближаться к чужой иномарке.

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