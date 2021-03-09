В Балашихе «заминировали» местную администрацию и школу

Сейчас автора послания устанавливают сотрудники полиции.

Во вторник, 9 марта, в первый рабочий день после долгих мартовских выходных, сотрудники администрации подмосковного города Балашиха обнаружили письмо с угрозами. Неизвестный предупредил, что вот-вот в здании горадминистрации и городской школе №12 прогремят взрывы.

- Незамедлительно была проведена эвакуация людей по двум адресам, указанным в электронном письме, - подтвердил информацию kp.ru источник в экстренных службах.

Школьников отправили по домам, а чиновников отвели на безопасное расстояние от администрации. В зданиях работали кинологи и саперы. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Само электронное письмо с самого начала походило на чью-то шутку, возможно детскую.

- В тексте аноним писал про счет в биткоинах (электронная валюта) на который необходимо было перевести 3 миллиона рублей, - добавил kp.ru источник в экстренных службах.

На эти условия, конечно, никто не согласился. Сейчас автора послания устанавливают сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».