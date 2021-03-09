«Размозжил голову сыну и лег спать»: В Москве арестовали полицейского, который убил 6-летнего сына

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве сегодня арестовали на два месяца сотрудника полиции, которого обвиняют в убийстве собственного сына. Мальчику было всего 6 лет.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», в ночь на 8 марта в многоэтажный дом в Пролетарском проезде вызвали скорую помощь и полицию. По словам жильцов, в подъезде ходит мужчина с ребенком на руках, который кричит, что его сын разбил себе голову.

Приехавшие врачи констатировали, что мальчик скончался еще несколько часов назад. А во время допроса мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, заявил сотрудникам полиции, что на самом деле сына убил неизвестный, который залез в квартиру, пока они спали. Впрочем, отец с самого начала вызывал подозрения - уж больно путался в деталях. Мужчину задержали.

Позже стало известно, что он - действующий сотрудник полиции.

- При этом в последние годы у него возникли серьезные проблемы с алкоголем, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Он несколько раз кодировался, но постоянно срывался. Из-за пьянки с ним развелась жена. Сына он в конце прошлой недели взял у экс-супруги на выходные, пообещав, что сейчас в завязке. Когда ребенок уже был у отца, женщина спрашивала у бывшего мужа в переписке, что делает мальчик. В ответ она получила несколько видео. Теперь уже понятно, что записи были сделаны несколько месяцев назад.

Следствие полагает, что мужчина убил своего сына, находясь в состоянии белой горячки.

- Ребенок получил несколько сильных ударов по голове, фактически череп размозжен, - констатирует источник. - Вероятно, после этого мужчина вырубился, даже не понимая, что совершил. Очнувшись через несколько часов, он выскочил с телом сына в подъезд, придумывая разные истории.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка».

- В ближайшее время для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

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