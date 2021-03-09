«Вернулся из психушки и подсел на «соли»: «КП» стали известны новые подробности убийства детей в Ликино-Дулеве

Подозреваемый в убийстве съел без разбора целую пригоршню таблеток.

В подмосковном Орехово-Зуеве суд сегодня арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве четырех человек.

Напомним, 7 марта в квартире на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулеве нашли тела 45-летней Татьяны Крутовой и трех ее внуков - 8-летней девочки и близняшек, которым было по два года. Вечером мама детей Ирина вернулась домой, но дверь никто не открыл. Женщина вызвала полицию и спасателей. Когда дверь взломали, в одной из комнат лежали тела, всех четверых буквально искромсали ножом. В соседней комнате спал племянник убитой Татьяны Крутовой - в одежде, перепачканной кровью. 32-летний Сергей Морозов находился в невменяемом состоянии, рядом с его кроватью нашли несколько пустых упаковок с психотропами.

- Из квартиры изъято 7 ножей, компьютерная техника и телефоны подозреваемого. Взяты биологические образцы подозреваемого, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Уже установлено, что накануне Сергей Морозов употреблял алкоголь и некий наркотик. При этом в 2020 году он даже пролежал несколько недель в психиатрическом стационаре.

- Это было в начале прошлого года - в январе-феврале, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Мужчина на тот момент был в запое. Родственники отвезли его в наркологию, чтобы прокапать. Уже там он начал проявлять неадекватное поведение, после чего его и перевели в психиатрию.

Вернувшись из психушки, Морозов какое-то время сохранял трезвость, но потом снова начал выпивать. Потом к алкоголю добавились еще и «соли».

Как ранее сообщала «КП», за несколько дней до гибели Татьяна Крутова призналась соседке, что начинает бояться своего племянника.

Стоит отметить, что даже спустя двое суток после задержания Морозова не удается допросить.

- Первые сутки это было невозможно, потому что он после убойной дозы различных веществ продолжал оставаться в невменяемом состоянии, - говорит источник. - Сейчас Морозов уже пришел в себя, но не произносит ни слова - не говорит ни с врачами, ни со следователями.

- Из квартиры изъяты семь кухонных ножей. Он все использовал для убийства?

- По внешнему виду - как минимум три из них.

«Комсомольская Правда» продолжает следить за ходом расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он нам тут кресты на дверях рисовал»: Соседи рассказали о мужчине, который зарезал свою тетю и трех племянников

«Комсомолке» стали известны новые детали страшного убийства в подмосковном Ликино-Дулево. Напомним, там в запертой изнутри квартире полицейские обнаружили трупы 45-летней хозяйки Татьяны Крутовой и троих ее внуков - девочки 8 лет и двухлетних близняшек. На всех телах глубокие ножевые раны. Жертвы умирали, истекая кровью, днем - около 15-16 часов - но никто из соседей ничего не слышал (подробности)