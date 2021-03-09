Московскому пластическому хирургу дали реальный срок за пациентку, госпитализированную с отеком мозга

На скамье подсудимых оказалась директор московской клиники и довольно известный в прошлом пластический хирург Гульнара Шах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Симоновский суд вынес приговор очередному специалисту по пластике. На скамье подсудимых оказалась директор московской клиники и довольно известный в прошлом пластический хирург Гульнара Шах.

В 2018 году москвичка Карлина Саргисян была экстренно госпитализирована после операции в ее клинике. Тогда, в 2018-м, девушка решилась на ринопластику (изменение формы носа). Операцию делал хирург Геворг Степанян. Поначалу казалось, что все прошло хорошо, но затем Каролина внезапно потеряла сознание. Ее госпитализировали. Позже врачи сообщили, что у пациентки отек головного мозга и легких.

Девушка написала заявление в Следственный комитет. После того, как было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности», Гульнару Шах и нескольких ее сотрудников задержали. А вот Геворг Степанян скрылся. Мужчина объявлен в международный розыск, его до сих пор не нашли.

- Гульнара Шах признана виновной в совершении оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе Симоновского суда. - Ей назначено наказание - лишение свободы на срок 1 год и 10 месяцев колонии общего режима.

Кроме того, женщине в течение двух лет после выхода на свободу запрещено заниматься любой медицинской деятельностью. Пострадавшей пациентке она должна будет выплатить в качестве морального ущерба 500 тысяч рублей.

Пока шло следствие, Гульнара Шах сидела под домашним арестом (с перерывами, часть этого срока она пробыла под подпиской о невыезде), этот срок будет зачтен, однако женщина должна будет реально отсидеть в колонии несколько месяцев. Ее задержали прямо в зале суда.

При этом представитель потерпевшей Каролины Саргисян - адвокат Андрей Мишонов - считает приговор суда чрезмерно мягким.

- Мы считаем, что подсудимая заслуживает более строгого наказания, связанного с лишением свободы, - заявил «Комсомольской Правде» адвокат Андрей Мишонов. - С размером компенсации морального вреда, назначенного судом, потерпевшая сторона также не согласна.

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