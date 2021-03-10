Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Аренда и покупка земли у города пользуется популярностью у жителей»

Интерактивный макет столицы в павильоне `Макет Москвы` на ВДНХ. Фото: Алиса ТИТКО

Город продаст два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на востоке столицы в Косино-Ухтомском районе. Их площадь - 0,11 и 0,13 гектара. Землю планируют продать на открытых аукционах с начальной ценой 6,3 и 7,6 миллиона рублей соответственно.

«В прошлом году под цели индивидуального жилищного строительства было продано 10 объектов общей площадью 1,75 гектара - все участки находились на территории Восточного округа, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Превышение стартовой цены в среднем составляет не более 15 процентов, при средней стартовой цене около 500 тысяч рублей за 0,01 гектара. Это позволяет горожанам приобрести землю под строительство дома по выгодной стоимости. Аренда и приобретение земельных участков у города под индивидуальное жилищное строительство пользуется популярностью у граждан. По итогам 2020 года город реализовал на торгах по продаже и аренде 83 таких участка общей площадью 11,4 гектара».

ЗЕМЛЯ ПОД САД, ДОМ И ГАРАЖ

Один из представленных земельных участков находится на Лыткаринской улице, владение 14, з/у 1, в пешей доступности от станции метро «Улица Дмитриевского». На участке площадью 0,11 гектара можно построить жилой дом площадью 543,5 квадратного метра. Начальная цена аукциона – 6,3 миллиона рублей.

В том же районе на Златоустовской улице, владение 23 разместился участок площадью 0,13 гектара для строительства жилого дома площадью 636 квадратных метров. До ближайшей станции метро «Лермонтовский проспект» - 17 минут пешком. Начальная цена торгов составляет 7,6 миллиона рублей.

«Указанные земельные участки свободны от застройки и впервые представлены на торгах, - рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. - Будущие собственники смогут построить здесь жилые дома высотой до 20 метров, а также заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур. На территории участков также возможно разместить подсобные сооружения для бытовых нужд и индивидуальные гаражи».

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ

Заявки на аукционы по каждому из объектов принимаются до 29 марта 2021 года. Торги состоятся в очной форме 1 апреля. Организатор торгов – Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подробнее о документации и детальных характеристиках этих и других земельных участков на торгах - на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Земля под строительство».