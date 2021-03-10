После клининга из квартиры чиновницы пропало бриллиантовое кольцо и другие ценные вещи

После профессиональной уборки в квартире пропали драгоценности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

54-летняя Ольга С. (имя изменено - прим. ред.) занимает высокую должность в Минздраве, она врио директора одного из подразделений. Почти неделю назад ее квартиру ограбили, но пропажу заметили не сразу. Только потом, восстановив картину событий, удалось понять, куда могли пропасть ценные вещи. За всё это время в квартире был только один посторонний человек.

В конце февраля чиновница заказала через одно известное приложение услугу уборки в своей квартире в Гагаринском районе Москвы. В назначенное время по вызову приехала молодая женщина по имени Кристина, так она сама себя назвала, и без лишних слов приступила к уборке. Квартира была большой и работы было много. Уборка заняла у женщины несколько часов. Никто из членов семьи её не контролировал, к таким услугам домочадцы давно привыкли и с какими-либо проблемами никогда не сталкивались.

Не стали проверять, всё ли на месте, и после ухода уборщицы. Пропажу драгоценностей Ольга обнаружила лишь спустя несколько дней. Женщина попыталась сама решить вопрос и разыскать уборщицу с помощью техподдержки приложения, но никакого результата не было. Тогда чиновница заявила о краже в полицию.

—Поступило заявление, что после услуги клинига из комнаты потерпевшей пропало кольцо из белого золота с тремя бриллиантами, браслет из желтого золота и флакон духов "The Gate". Сумма материального ущерба устанавливается. Составлено описание подозреваемой, это женщина славянской народности, на вид 25-30 лет, плотного телосложения, другие приметы уточняются, — сообщил источник kp.ru.

По факту кражи полиция проводит проверку, правоохранители уже направили запрос в онлайн-сервис для установления личности подозреваемой.