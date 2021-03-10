Катки в Москве продолжили работу до 14 марта 2021 года

Полноценная весна в столицу не спешит и покататься на катках Москвы можно будет до 14 марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

На дворе календарная весна, но мороз такой крепкий, что вполне можно кататься на коньках. В столичных парках приняли решение продлить работу катков.

- В связи с устойчивой минусовой температурой и многочисленными просьбами гостей парков было принято решение продлить на неделю работу некоторых искусственных катков, - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Ориентировочно до 14 марта 2021 года продолжат работу платные и бесплатные катки в столичных парках.

- Для посещения катков в этом сезоне нужно предварительно приобрести билеты, в том числе — «нулевые» билеты для бесплатных ледовых площадок. Найти ссылки на покупку билетов и регистрацию можно на сайте соответствующего парка. В раздевалках и прокатах необходимо использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, - напомнили в Мосгорпарке.

Бесплатные катки, которые продлили работу:

- в парке «Фили»,

- в усадьбе «Воронцово»,

- Гончаровском парке,

- в парке «Ангарские пруды»,

- в парке 50-летия Октября,

- в парке «Дубки».

Платные катки, которые продлили работу:

- в Измайловском парке (в будни - 350 рублей за сеанс, в выходные – 450 рублей за сеанс),

- в Таганском парке (в будни - 250 рублей за сеанс, в выходные – 300 рублей за сеанс),

- в парке «Красная Пресня» (в будни - 200 рублей за сеанс, в выходные – 300 рублей за сеанс),

Важно

Какие катки уже закрылись?

- ГУМ-каток на Красной площадью, на ВДНХ, в Парке Горького, в саду Баумана, в саду «Эрмитаж», в парке «Ходынское поле», в ландшафтном парке «Митино», в Бабушкинском парке, в Перовском парке.