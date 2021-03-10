Большая кольцевая линия метро в Москве: Все тоннели построят в 2021 году

До сегодняшнего дня на строительстве Большой кольцевой линии метро работали 4 тоннелепроходческих комплекса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Столичное метро растёт. На Большой кольцевой линии началась прокладка двухпутного тоннеля на восточном участке - от станции «Нагатинский Затон» до станции «Кленовый бульвар».

«Мы запускаем щит в Нагатинском Затоне, один из последних щитов в метро, - сказал сегодня, 10 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время старта проходки нового тоннеля БКЛ. - Всего их осталось четыре. Оставшиеся щиты запустим в апреле, в мае и в июне. На этом, собственно, завершим проходку всей Большой кольцевой линии. Сегодня уже 94 процента маршрута пройдено. До конца года оставшиеся тоннели также будут построены. Затем начнётся строительство и завершение самих станций, путевого и электрического хозяйства, инженерных коммуникаций. Проект двигается, и нет сомнений, что он будет успешно завершен».

ЧТО СДЕЛАЮТ

До сегодняшнего дня на строительстве Большой кольцевой линии метро работали 4 тоннелепроходческих комплекса. Их используют на сооружении перегонных тоннелей на юго-западном («Давыдково – площадка № 6»), южном («Зюзино – Воронцовская», соединительная ветка в депо «Замоскворецкое») и восточном («Кленовый бульвар – площадка № 2») участках метрокольца.

Теперь строителям нужно пройти еще 4 тоннеля на восточном участке БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская».

При этом уже сооружены однопутные перегонные тоннели от «Нижегородской» до «Текстильщиков» и двухпутный тоннель от «Текстильщиков» до «Печатников».

Сегодня от «Нагатинского Затона» стартовал в сторону «Кленового бульвара» 10-метровый щит под названием «Лилия». Ему нужно пройти 1,2 километра. В августе щит должен добраться до котлована строящейся станции БКЛ «Кленовый бульвар».

«Благодаря решению использовать дополнительный тоннелепроходческий комплекс на востоке БКЛ, а именно - проложить перегон между станциями «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» при помощи щита-гиганта «Лилия», мы сэкономим от 3 до 6 месяцев на производстве работ», - отметил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Все тоннели на БКЛ планируют проложить к сентябрю 2021 года.

ТТХ

Общая длина восточного участка БКЛ - 11,4 километра. На нем - 4 станции:

- «Кленовый бульвар»;

- «Нагатинский Затон»;

- «Печатники»;

- «Текстильщики».

Между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 метров.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Открытие восточного участка БКЛ:

- ускорит на 10 - 15 минут поездки по городу для жителей и работников офисов в районах Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово;

- разгрузит центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро;

- уменьшит потоки машин на соседних с подземкой улицах, а также улучшит экологию в этих районах города.

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