Пользователи Яндекса собрали 9,5 миллионов рублей на добрые дела, округляя чеки за поездки на такси

Пользователи Яндекса со всей России за три месяца пожертвовали больше 9,5 миллионов рублей на благотворительность, округляя чеки за поездки в такси. Эта возможность появилась в декабре 2020 года рамках социальной программы «Помощь рядом». Одно из ее направлений — обеспечение маломобильных подопечных фондов бесплатными поездками на такси.

Округлить чек можно до числа, кратного десяти. Например, с 255 до 260 рублей, с 347 до 340 рублей, и так далее. На первый взгляд такие пожертвования кажутся незначительными, но это компенсируется количеством тех, кто не скупится отдать несколько рублей на добрые дела. На данный момент число таких пользователей в России достигло 200 тысяч человек.

Подключить автоматическое округление можно в приложении Яндекс Go. Собранные деньги идут на оплату поездок в такси подопечным различных благотворительных фондов, взрослым и детям с ограниченными возможностями передвижения. Для многих из них добираться в больницу, реабилитационные центры, на учебу и различные мероприятия гораздо легче на машине, чем на общественном транспорте.

Подопечных фондов перевозят таксисты с высоким рейтингом. Дополнительно они проходят специальную подготовку, так что знают, как помочь пассажирам с ограниченными возможностями сесть и выйти из такси, загрузить инвалидную коляску и другие вещи в машину. Часто водители помогают пассажирам добраться от дверей авто до медучреждения или до квартиры.

Благодаря собранным пожертвованиям за три месяца удалось обеспечить 17 500 благотворительных поездок. К участию в этом проекте присоединились больше 23 тысяч водителей, подключивших тарифы «Помощь детям» и «Помощь взрослым».

КОНКРЕТНО

Сейчас «Помощь рядом» обеспечивает бесплатные поездки подопечным восемнадцати благотворительных фондов: «Подарок Ангелу», «Spina bifida», «Хрупкие люди», «Живой», «Центр лечебной педагогики», «Галчонок», «Дом с маяком», ОРБИ, «Живи, малыш», «Взаимодействие», AdVita, «Движение вверх», «Перспективы», «Вера», «Развитие творческих инициатив», «Жизненный путь», «Настенька» и «Со-единение».