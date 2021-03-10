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Общество

Пользователи Яндекса собрали 9,5 миллионов рублей на добрые дела, округляя чеки за поездки на такси

Такую сумму удалось собрать за три месяца
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Пользователи Яндекса со всей России за три месяца пожертвовали больше 9,5 миллионов рублей на благотворительность, округляя чеки за поездки в такси. Эта возможность появилась в декабре 2020 года рамках социальной программы «Помощь рядом». Одно из ее направлений — обеспечение маломобильных подопечных фондов бесплатными поездками на такси.

Округлить чек можно до числа, кратного десяти. Например, с 255 до 260 рублей, с 347 до 340 рублей, и так далее. На первый взгляд такие пожертвования кажутся незначительными, но это компенсируется количеством тех, кто не скупится отдать несколько рублей на добрые дела. На данный момент число таких пользователей в России достигло 200 тысяч человек.

Подключить автоматическое округление можно в приложении Яндекс Go. Собранные деньги идут на оплату поездок в такси подопечным различных благотворительных фондов, взрослым и детям с ограниченными возможностями передвижения. Для многих из них добираться в больницу, реабилитационные центры, на учебу и различные мероприятия гораздо легче на машине, чем на общественном транспорте.

Подопечных фондов перевозят таксисты с высоким рейтингом. Дополнительно они проходят специальную подготовку, так что знают, как помочь пассажирам с ограниченными возможностями сесть и выйти из такси, загрузить инвалидную коляску и другие вещи в машину. Часто водители помогают пассажирам добраться от дверей авто до медучреждения или до квартиры.

Благодаря собранным пожертвованиям за три месяца удалось обеспечить 17 500 благотворительных поездок. К участию в этом проекте присоединились больше 23 тысяч водителей, подключивших тарифы «Помощь детям» и «Помощь взрослым».

КОНКРЕТНО

Сейчас «Помощь рядом» обеспечивает бесплатные поездки подопечным восемнадцати благотворительных фондов: «Подарок Ангелу», «Spina bifida», «Хрупкие люди», «Живой», «Центр лечебной педагогики», «Галчонок», «Дом с маяком», ОРБИ, «Живи, малыш», «Взаимодействие», AdVita, «Движение вверх», «Перспективы», «Вера», «Развитие творческих инициатив», «Жизненный путь», «Настенька» и «Со-единение».

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ