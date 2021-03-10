Ледяные иглы, серебряная пыль и вертикальное солнце: 11 марта в Москве надо смотреть в небо

11 марта мороз и солнце будут творить чудеса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 11 марта, погода в в Москве будет удивительной и красивой. Причём и ночью, и днём. Речь не о температурных аномалиях, к ним москвичам не привыкать - хотя и они будут, в четверг в столице и Подмосковье на 10 - 12 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам.

И как раз благодаря стуже в ночь на четверг и ранним утром 11 марта в морозном воздухе можно будет увидеть ледяные иглы. Что это? Не опасно ли? А то вдруг есть риск уколоться или порезаться?

- Ледяные иглы образуются на большой высоте, порядка 10 - 12 км над землей. Туда поступит более влажный воздух, и при низких температурах влага будет превращаться в мелкие кристаллы льда в форме тонких иголок или звезд. Они могут испариться, а могут и долететь до земли - тогда мы увидим ледяные иглы или серебряную пыль, - объяснила «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Опасности никакой нет, просто красиво.

В темноте, в свете фонарей и фар, заметить красоту проще - ледяные иглы «висят» в воздухе и сверкают. По мнению синоптиков центра «Фобос», максимальные шансы с 21 часа 10 марта до 3 часов ночи 11 марта, когда мороз окрепнет до -20 и ниже.

Стоит позагорать на мартовском солнце. Фото: Shutterstock

Днём 11 марта тоже надо идти на улицу - уже не за серебряной пылью, а за полезным солнцем.

- Четверг будет идеальным днём для загара! - огорошила рекомендацией Татьяна Позднякова. На улице-то не курорт, днём обещают в лучшем случае -6…-8 градусов! Хотя да, будет солнечно, как и в предыдущие пару дней.

- Конечно, не нужно лежать под солнцем на снегу. Ни в купальнике, ни в пуховике. Лёжа есть смысл загорать летом - и не только потому, что тепло. Летом солнце высоко, и лучи в середине дня напрямую попадают на горизонтальные поверхности. Сейчас солнце ещё по-зимнему низко, даже до весеннего равноденствия остаётся десять дней. Поэтому поймать его лучи можно только оставаясь в вертикальной позе. Гуляйте по солнечной стороне улицы. Катайтесь на лыжах. Или спрячьтесь от ветра, встаньте за дом - но опять же на солнечной стороне. Провести на солнце стоит хотя бы минут тридцать - и тогда точно загорите, цвет лица станет здоровее. Кстати, не случайно в больших городах зимой заметно теплее, чем в соседних деревнях. Это связано с тем, что в городе много вертикальных поверхностей - стен высоких домов. Именно их и нагревают лучи зимнего солнца.

Нужно ли перед мартовскими солнечными ваннами пользоваться кремом с УФ-фактором?

- Нет, - уверяет Татьяна Позднякова. - В марте от ультрафиолетового излучения вреда не будет. Наоборот, сейчас солнце полезно, способствует образованию витамина D. Начиная с апреля при длительном пребывании на солнце стоит пользоваться защитными кремами.

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