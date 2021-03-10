Бывшего полицейского осудили по статье «Хулиганство» на 3 года условно. Фото: Александр ГЛУЗ

Прокурора Москвы просят обжаловать приговор экс-полицейскому, который прострелил школьнице ногу.

Напомним, в декабре 2020-го сотрудник патрульно-постовой службы Иван Князев после смены, уже в штатском, пришел в гости к знакомым на юге Москвы. Выпили. Потом вышли подышать воздухом на улицу - Князев, жена друга и их (друзей) 13-летняя дочь. Потом очевидцы услышали громкий хлопок и крики. Школьница лежала на земле, а из ноги хлыстала кровь. Прибежавшим на помощь соседям девушка говорила, якобы Князев пытался ее поцеловать, а когда она отмахнулась, выстрелил. Сам сержант (на тот момент - действующий сотрудник полиции) с места ретировался, но его в итоге задержал вызванный очевидцами наряд. Пистолет оказался травматическим, но девушка провела несколько дней в больнице.

Факт приставаний во время расследования не подтвердился. Ивана Князева, после инцидента, уволенного из полиции, судили по статье «хулиганство». Как ранее сообщал сайт kp.ru, мужчина получил три года условно. В течение этого срока Князев также не может служить в правоохранительных органах. После - пожалуйста.

Многие посчитали такой приговор Симоновского суда слишком мягким. С официальным заявлением к прокурору Москвы Денису Попову обратился правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он просит прокуратуру обжаловать приговор.

«Подобный приговор выглядит необоснованно мягким, ведь вред здоровью несовершеннолетней девочке причинен общеопасным способом, с применением оружия, в состоянии алкогольного опьянения…», - пишет Мельников.

Правозащитник обращает внимание на то, что действия экс-полицейского квалифицировались по части 1, самой мягкой части статьи «Хулиганство». Формулировка: «с применением насилия к гражданам». Хотя на самом деле здесь часть 2 - «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». (Максимальное наказание - до 7 лет тюрьмы).

- Он же не с голыми кулаками на девочку напал, а с травматическим пистолетом! - пояснил kp.ru Иван Мельников. - У прокуратуры сейчас есть возможность обжаловать приговор, добиться переквалификации статьи обвинения, чтобы бывшего полицейского судили по закону.

Правозащитник попросил московского прокурора взять дело на личный контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московского полицейского, который выстрелил в 13-летнюю школьницу, уволили из органов

Девушка утверждает, что перед этим пьяный мужчина ее домогался (подробности)