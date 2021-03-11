Парковки Москвы подорожают с 5 апреля 2021 года: опубликован полный список улиц в центре столицы

С 5 апреля 2021 года вырастут тарифы на транспортировку машин на штрафстоянку и их хранение, подорожает и парковка в центре города.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Никогда такого не было и вот опять, шутят московские автомобилисты, которых с 5 апреля 2021 года ждут сразу два сюрприза. С этого дня в столице вырастут тарифы на эвакуацию и хранение авто на штрафстоянках и подорожают парковки в центре Москвы. Давайте разбираться что почем.
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А ТЫ НЕ НАРУШАЙ
Подорожание стоимости эвакуации в АМПП (администрация московского парковочного пространства) называют модным словом «индексация». Но как не называй, по факту с 5 апреля 2021 года все тарифы на транспортировку машин на штрафстоянку и их хранение вырастут. В ведомстве уверяют, мера вынужденная.
- Новые тарифы рассчитаны с учетом инфляции и перерасчета экономически обоснованной цены. Были учтены реальные затраты, которые город несет за эвакуацию автомобилей: это и стоимость топлива, и заработная плата водителей, и те средства, которые тратятся на ремонт и техническое обслуживание эвакуаторов, и хранение машин на штрафстоянках. Стоит отметить, что по-прежнему стоимость эвакуации будет ниже фактической. Это благодаря правительству Москвы, которое предоставляет льготные тарифы. Сейчас и после индексации они будут примерно на треть ниже себестоимости, - заверил «КП» Александр Гривняк, генеральный директор АМПП.
В зависимости от категории машины, эвакуация подорожает на 11-15% (см. «Вырежи и сохрани»). При этом сохранится возможность получить скидку. Напомним, при оплате услуг эвакуации до момента получения машины действует скидка в 25 процентов. Но несмотря на это, суммы выходят весьма существенные.
- Чтобы не попасть на штрафстоянку, нужно всего лишь соблюдать правила дорожного движения. Паркуйтесь без нарушений, - с этим советом главы АМПП не поспоришь.
Все это, конечно, хорошо понимают. Но отчего-то продолжают нарушать: ставят свои «ласточки» на тротуарах, газонах, а зачастую и на платных парковках, заклеив госномер. Скажете, дорого? Но будет еще дороже.
ЕЩЕ 193 УЛИЦЫ С МАКСИМАЛЬНЫМ ТАРИФОМ
Все с того же 5 апреля 2021 года подорожает стоимость парковки на 193 улицах в переделах ЦАО. На большинстве из них тариф поднимется до максимальных 380 рублей в час. Кстати, если верить экспертам, виноваты в этом сами автомобилисты. Все улицы из списка пользовались колоссальной популярность. И это прямой сигнал к подорожанию.
- Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше, чем на 90% — значит, стоимость надо повысить, а если она пустует — цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно, - объяснил Александр Гривняк, генеральный директор АМПП.
Кстати, кое-где тариф действительно снизят с 5 апреля. Парковаться дешевле станет на 2-м и 4-м Самотёчных переулках, Переяславской улице и Дербеневской набережной.
При этом местные жители по-прежнему смогут парковаться бесплатно, благодаря резидентным разрешениям. Кстати, с 5 апреля список таких парковочных мест значительно расширят. Дополнительные места «Только для резидентов» появятся для жителей районов: Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.
Оформить разрешение можно, отправив заявку на почту resident@transport.mos.ru.
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Тарифы на эвакуацию (руб.)
Тарифы на эвакуацию (руб.)
Тарифы на хранение ТС на штрафстоянке за сутки (первые сутки бесплатно)
Тарифы на хранение ТС на штрафстоянке за сутки (первые сутки бесплатно)