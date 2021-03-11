Десятки такси сгорели во время пожара в подмосковном автосервисе

Причиной возгорания могло стать замыкание проводки

Глубокой ночью 11 марта в деревне Калиновка неподалеку от города Видное (Ленинский городской округ) вспыхнул автосервис. Вызов пожарным пришел в 3:50 ночи. Однако справиться с огнем смогли лишь спустя восемь часов.

Здание одноэтажное, с потолками под шесть метров. Владельцы бизнеса обустроили в нем импровизированный второй этаж, где жили сотрудники.

— В этом сервисе обслуживают местные таксопарки. Работали практически круглосуточно. Говорят, там были проблемы с проводкой. Может, из-за холодов сеть замкнуло, — поделились с корреспондентом kp.ru местные жители.

Сначала огонь захватил полностью ангар автосервиса. Затем перекинулся на трансформаторную будку по соседству и другие нежилые строения. По словам очевидцев, на парковке стояли 20 машин, которые пламя также не пощадило.

— В 12:23 локализация пожара на площади 1670 кв.м. Погибших и пострадавших по предварительной информации нет. В тушении задействованы 65 сотрудников и 19 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Локализация означает, что распространение пламени удалось остановить. Еще несколько часов уйдет на полную ликвидацию возгорания и проливку конструкций. В дальнейшем причины ЧП установит комиссия. К виновнику инцидента владельцы авто могут предъявить иски с требованием компенсации ущерба.