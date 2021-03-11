Реконструкция советских кинотеатров в Москве: Вместо «Таджикистана» в Строгино открылся культурный центр

В новом здании есть все для отдыха, учебы и шопинга всей семьей. Фото: stroi.mos.ru
По всей столице продолжается реконструкция советских кинотеатров. Напомним, ветхие и заброшенные здания переделывают в культурные центры для жителей района.
В них можно отдохнуть рядом с домом, побывать на выставке, мастер-классе или в кино всей семьёй, встретиться с друзьями, купить свежую выпечку и продукты. До конца 2022 года в столице обновят 39 устаревших кинотеатров (см. список ниже).
«Пока не во всех районах, к сожалению, есть такие центры, но потихоньку их создаём, - сказал сегодня, 11 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового здания клуба «Современник» в Строгино. - Сейчас порядка 10 старых домов культуры реконструировали, также обновляются старые кинотеатры. Вместо «Таджикистана» появился «Современник». Вместо совершенно убитых зданий открываются первоклассные центры с хорошими залами. У нас уже практически в половине районов Москвы неплохие такие общественные культурные центры».
ЧТО СДЕЛАЛИ
Культурный центр «Современник» на улице Маршала Катукова разделен на клубную и зрелищную зоны. На двух этажах разместились:
- концертный зал на 510 человек с галереями;
- артистические студии и кружки проекта «Школа исполнительского мастерства», созданного по инициативе художественного руководителя клуба «Современник», заслуженного артиста России Егора Дружинина;
- студия раннего развития для малышей;
- курсы живописи и графики, декоративно-прикладного искусства и иностранного языка с обучением английскому, испанскому и некоторым восточным языкам;
- библиотека с читальным залом на 30 мест с зоной коворкинга.
Обе зоны культурного центра объединяет «городская гостиная» - 80-метровая крытая улица. Она совпадает с привычным для жителей маршрутом от метро к домам и зоне отдыха у реки.
Рядом со зданием поставили 20 лавочек и клумб, фонари, урны, а также открыли парковку на 50 машиномест, включая четыре места для инвалидов.
КСТАТИ
К весне 2021 года инвестор завершил реконструкцию и открыл уже 8 общественных центров:
- «Ангара» (Нагорный, Чонгарский бульвар, д.7);
- «Эльбрус» (Царицыно, Кавказский бульвар, д.17);
- «Будапешт» (Бибирево, улица Лескова, д.14);
- «Рассвет» (Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, д.23);
- «Нева» (Левобережный, Беломорская улица, д.16А);
- «Марс» (Алтуфьевский, Инженерная улица, д.1);
- «Высота» (Кузьминки, улица Юных Ленинцев, д. 52);
- «Таджикистан» (Строгино, улица Маршала Катукова, д. 8).
ПЛАНЫ
Сегодня в столице продолжается реконструкция 23 бывших кинотеатров:
- "Киргизия";
- "София";
- "Саяны";
- "Байконур";
- "Экран";
- "Янтарь";
- "Солнцево";
- "Аврора";
- "Орион";
- "Баку";
- "Витязь";
- "Орбита";
- "Бирюсинка";
- "Планета";
- "Алмаз";
- "Прага";
- "Звёздный";
- "Керчь";
- "Родина";
- "Первомайский";
-"Патриот";
-"Улан-Батор";
- "Мечта".
Реконструкцию большинства кинотеатров планируется завершить в 2021 - 2022 годах.