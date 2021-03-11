Календарь Великого поста - Специальный выпуск «Комсомолки»

Ищите календарь Великого поста в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» 12 марта.
Впереди у православных христиан самый большой и самый строгий пост. В этом году он пройдет с 15 марта по 1 мая.
«Комсомольская правда» подготовила для своих читателей подарок – Календарь Великого поста.
Он станет надежным проводником для каждого, кто решит поститься.
В нашем спецвыпуске вы найдете подробное предписание для христианина на каждый день – какие молитвы читать, какую пищу вкушать, а от какой еды и занятий стоит отказаться. Как не утратить в это непростое время работоспособность, как разнообразить постное меню, какие продукты обязательно в него включить.
Не пропустите!
Календарь Великого поста в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» 12 марта.
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