Календарь Великого поста - Специальный выпуск «Комсомолки»

Ищите календарь Великого поста в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» 12 марта.

Впереди у православных христиан самый большой и самый строгий пост. В этом году он пройдет с 15 марта по 1 мая.

«Комсомольская правда» подготовила для своих читателей подарок – Календарь Великого поста.

Он станет надежным проводником для каждого, кто решит поститься.

В нашем спецвыпуске вы найдете подробное предписание для христианина на каждый день – какие молитвы читать, какую пищу вкушать, а от какой еды и занятий стоит отказаться. Как не утратить в это непростое время работоспособность, как разнообразить постное меню, какие продукты обязательно в него включить.

Не пропустите!

Календарь Великого поста в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» 12 марта.

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