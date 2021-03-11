ВКонтакте опровергает выдачу данных о посетителях страниц

ВКонтакте нет функциональности «Гости страницы»

В медиа начала появляться информация, что ВКонтакте якобы могла выдать данные о посетителях конкретной страницы. Отмечаем, что это невозможно. ВКонтакте нет функциональности «Гости страницы». Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаём такие данные.

По требованию законодательства мы, как и любая другая компания, обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов. При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам.

Но, рассуждая теоретически, следователи могли самостоятельно изучить страницу пользователя. Она не закрыта настройками приватности, поэтому при просмотре страницы можно было определить всех, кто оставил комментарий или отметку «Нравится», а затем направить в наш адрес официальные запросы в установленном законом порядке уже в отношении этих пользователей. И в таком случае мы также обязаны ответить на запрос, если он соответствует требованиям закона. При этом в абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства уголовных дел — такого требования законодательство не содержит.

Подробнее о том, как мы работаем с данными и обращениями органов: