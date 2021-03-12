Наше Подмосковье Погуляем на Масленицу!

В Подмосковье в этом году приготовили большую программу масленичных гуляний, которые пройдут во всех городских округах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году так здорово совпало - Масленая неделя стартовала в женский день 8 Марта. Поэтому у многих праздничный стол был сервирован блинами. Ну а в конце недели по традиции нас ждут хлебосольные гулянья и всевозможные уличные забавы.

Масленица неспроста ведь считается, пожалуй, самым вкусным славянским праздником. В старину этим праздником провожали зиму, сжигая символическое чучело злой богини холода (оставшийся пепел потом разбрасывали по полям, чтобы урожаи были обильными). Позже Масленица стала частью церковного календаря - Сырная седмица, когда нужно поедать блины и всячески веселиться, предваряет Великий пост.

В Подмосковье в этом году приготовили большую программу масленичных гуляний, которые пройдут во всех городских округах. Но в топе этого списка много новых мест, которые массовому туристу еще предстоит для себя открыть.

Ох погуляем!

ЗАХАРОВО: ПУШКИНСКАЯ ПОЛЯНА

Это как раз одно из самых традиционно посещаемых на Масленицу мест - усадьба Захарово, которая является частью музея-заповедника Александра Пушкина. В этом году здесь будет и весело, и вкусно. За первое отвечает большой список музыкантов - народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», фолк-группа «После 11», балет «Живая планета» и другие артисты. За второе - целая гастрономическая ярмарка, состоящая из 30 с лишним лавок с блинами, фаршированными самыми разными начинками, и прочими вкусными угощениями. Ну и, само собой, будут и традиционные русские ярмарочные представления, игры и мастер-классы для деток.

Когда: 14 марта с 12.00.

Где: Одинцовский г. о., деревня Захарово.

КЛИН ДА БЛИН

Клин на туристической карте Подмосковья известен в первую очередь как город Чайковского - здесь находится усадьба, в которой великий композитор провел последние годы своей жизни. А в этом году здесь пройдут грандиозные масленичные гулянья, закрывающие блинную неделю. Провожать русскую зиму будут традиционными ярмарочными забавами, победителей которых угостят блинчиками, пирожками да ватрушками. Причем для этого нужно будет проявить не только удаль молодецкую, но и смекалку.

Веселить народ со сцены будут фольклорные коллективы из разных городов Подмосковья.

Когда: 14 марта с 12.00.

Где: Клин, городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий».

СОЛНЕЧНОГОРСК: ГОРОД МАСТЕРОВ И ХАСКИ

В Солнечногорске Масленицу будут гулять на набережной живописного озера Сенеж. Здесь будет оборудован целый ярмарочный городок, как в старину, - с неизменным масленичным столбом, городом мастеров, скоморохами-ходулистами. Также здесь можно будет посетить

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, поучаствовать в чемпионате по колке дров или покататься с ветерком на красавицах хаски. Ну а кульминацией праздника станет, конечно же, сжигание масленичного чучела.

Когда: 14 марта с 11.00.

Где: Солнечногорск, набережная озера Сенеж.

ДМИТРОВ: ПРОКАТИТЬСЯ НА ПЕЧКЕ!

В центре Дмитрова будет работать множество интерактивных площадок для детей и взрослых. Для мастер-классов разобьют большой масленичный шатер. Тут же все желающие смогут бесплатно прокатиться на печке (как у сказочного Емели) или русских санях, а также отведать чаю из гигантского самовара.

Когда: 14 марта с 11.00.

Где: Дмитров, Советская площадь.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО: ЗАБЕГИ НА МЕТЛАХ У АЛЛЕИ РЕМЕСЕЛ

В Орехово-Зуеве Масленицу будут отмечать яркими театрализованными представлениями, музыкой и танцами. На ярмарке будет где развернуться самым ловким

и шустрым - желающие смогут посоревноваться в забегах в мешках и на метлах, перетягивании каната, эстафетах и бросании «блинов». А для любителей мастер-классов в городском парке появится целая аллея ремесел, где можно будет попробовать себя и в кузнечном деле, и в росписи платков.

Когда: 14 марта с 12.00.

Где: Орехово-Зуево, парк 30-летия Победы.

СЕРПУХОВ: «БЛИНФЕСТ»

В Серпухове на «Масленичной площадке» помимо традиционных ярмарочных конкурсов, фолк-шоу, мастер-классов (в том числе по изготовлению блинов, кстати) будет еще и зажигательное (в буквальном смысле) огненное шоу, ленточная карусель, а также несколько масленичных фотозон, где можно будет сделать эффектные селфи для Инстаграма.

Кстати, поездку в Серпухов на Масленицу можно совместить с посещением «Малой Третьяковки» - здешнего художественного музея, который славится своей прекрасной коллекцией картин великих русских художников разных эпох.

Когда: 14 марта с 12.00.

Где: Серпухов, площадка под Соборной горой.

ПАРК «ПАТРИОТ»

Здесь подготовили большую программу масленичных мероприятий. Будут работать развлекательные зоны: центральная, анимационная, торговая и другие. Вы сможете принять участие в конкурсах и силовых испытаниях, посмотреть выступления скоморохов. Кроме того, состоятся выступления ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил, песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения, ансамбля народной песни «Карагод».

Когда: 12 - 14 марта.

Где: Одинцовский г. о., 55-й км Минского шоссе.

Где погулять на Масленицу в Московской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КРАСНОГОРСК

Праздник начнется с маскарада, в котором примут участие музыканты и фольклорные коллективы, а также все желающие горожане. Потом будет музыка, конкурсы и арт-базар с изделиями ручной работы от красногорских мастеров. А еще дегустация меда, чая, блинов, домашнего варенья, сбитня, морсов и других традиционных русских угощений.

13 марта, 12.00. Площадь у ДК «Подмосковье» (улица Ленина, 3а).

ТАЛДОМ

Одна из фишек Масленицы в Талдоме (ну, помимо ярмарочных гуляний, конечно) - интерактивные площадки кулачных бойцов «Буза» с кузницей и богатырским стрельбищем. Также здесь воочию можно будет посмотреть, что собой представляли старинные осадные орудия - пушки, катапульты, баллисты.

14 марта, 11.00. Парк Победы.

ДОМОДЕДОВО

В программе - уличные интерактивы с мастер-классами и молодецкими забавами, большая анимационная программа для детей, ярмарка, огненное шоу, фотозоны и выступление артистов.

14 марта, 11.00. Парк «Елочки».

СЕРГИЕВ ПОСАД

Участников интерактивного праздника в Сергиевом Посаде познакомят с традициями празднования

Масленицы в старину, когда всю неделю каждый день был расписан под те или иные мероприятия (например, в пятницу полагалось идти на блины к теще, а в субботу - к золовке). Кстати, на традиционном масленичном столбе будет висеть корзина с номерами беспроигрышной лотереи.

14 марта, 11.00. Парк «Скитские пруды».

ИСТРА

На площади перед молодежным центром «Мир» гостей ждет интерактивная программа с хороводами, народными играми, конкурсами и уличными забавами. Ее участников познакомят с традициями праздника Масленицы и угостят блинами с ароматным чаем.

14 марта, 12.00. Площадь Дружбы, МЦ «Мир».

СКАЗАНО

Губернатор Андрей Воробьёв:

- Масленица - это радостный праздник. Все города к нему готовятся, будут организованы праздничные гулянья. Это добрая традиция, мы от нее не будем отказываться. Наша задача - сделать жизнь в Подмосковье интересной.

Полную афишу масленичных гуляний в Подмосковье вы найдете на сайте welcome.mosreg.ru.