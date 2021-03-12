В два раза больше поздравлений: мужчины в Москве активнее поздравляли друзей и близких в гендерные праздники, чем женщины

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Принято считать, что мужчины чаще женщин забывают про праздники и скупятся на поздравления и пожелания. Но не в этот раз.

По данным исследования МТС об использовании трафика и цифровых сервисов москвичами в праздничные выходные Дня защитника Отечества и Международного женского дня, в этом году 23 февраля в мессенджерах мужчины общались почти в два раза больше, чем обычно, женщины при этом – только на 30%. Больше всего поздравлений было 8 Марта, и москвичи предпочитали поздравления в интернете. В этот день трафик увеличился в 2,5 раза у обоих полов, только в Instagram объем данных вырос на 30%. Количество звонков в праздничные дни не отличалось от обычных выходных.

ПРАЗДНИК ЗАРАНЕЕ

В этом году начали отмечать 23 февраля и 8 Марта заранее, не дожидаясь наступления праздничной даты. В обоих случаях веселье началось накануне, а именно в субботу - 20 февраля и 6 марта. В эти дни траты в ресторанах выросли в среднем на 20 процентов. А непосредственно в День защитника Отечества и Международный женский день - на 28 и 217 процентов соответственно.

Еще одно интересное наблюдение. 23 февраля представительницы прекрасного пола в основном готовили праздничный стол дома, хотя некоторые предпочли доставку. Затраты по этой статье бюджета в мужской праздник выросли на 10 процентов по сравнению с другими днями. 8 Марта, наоборот, на дом еду москвичи заказывали реже, активность в цифровых сервисах по доставке еды снизилась на 23%. Еще бы, в этот день принято устраивать любимым романтические ужины в ресторанах, что, собственно, и делали мужчины.

Что касается алкоголя, то траты на спиртные напитки у представителей обоих полов выросли примерно на 30%. При этом средний чек у мужчин был больше на 10%.

КОГДА ПРОСНУЛИСЬ И ЧТО СМОТРЕЛИ

Удивительно, но на праздники поспать дольше обычного никому не удалось. 8 Марта мужчины вставали примерно на полчаса раньше, чем обычно. Видимо, бегали за цветами и готовили любимым завтрак. 23 февраля просыпались как обычно. Что касается милых дам, то они спали не дольше, чем в обычные субботние и воскресные выходные.

Многие семьи 23 февраля и 8 Марта предпочли провести время дома, смотря в уютной обстановке фильмы. В День защитника Отечества пользователи МТС ТВ чаще всего смотрели такие фильмы, как «Ford против Ferrari», «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» и «Мальчишник в Европе». Сразу видно, выбирали мужчины. 8 Марта в основном отдавали предпочтение семейному кино. Чаще всего смотрели фильмы «Стендап под прикрытием», «Непосредственно Каха» и мультфильм «Последний богатырь: Корень зла».