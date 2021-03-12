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Происшествия12 марта 2021 12:56

Москвич создал дома плантацию марихуаны в горшочках

Мужчина развел запретный сад в обычной квартире
Иван РУНЕВ
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Владелец плантации конопли попал в поле зрения полиции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тайную плантацию марихуаны обнаружили полицейские в одной из квартир на Алтуфьевском шоссе в Москве. С виду ничем не примечательная многоэтажка на севере столицы стала «домом» для 29 кустов конопли, которые бережно растил в горшочках 32-летний местный житель Роман П. К запрещенному садоводству мужчина подошел обстоятельно: раздобыл семена конопли, подготовил для каждого отдельный горшочек и отстроил в своей квартире специальный шкаф, оборудованный тепловыми лампами. Несколько месяцев мужчина заботливо ухаживал за своим запрещенным садом, поливал и удобрял каждое растение. Однако, все тайное рано или поздно становится явным - Рома попал в поле зрение полицейских, которые мартовским утром решили навестить незаконную плантацию мужчины.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках программы по борьбе с наркотиками был установлен 32-летний житель Москвы Роман П. Мужчина организовал дома незаконную плантацию марихуаны, которая была обнаружена сотрудниками полиции. Роман П. был полностью изобличен в совершении данного преступления и задержан» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное по части 1 статьи 231 УК РФ - Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Примечательно, что уголовное дело возбудили только по статье о культивировании, которая предполагает достаточно лояльное наказание для обвиняемого в сравнении с другими «наркотическими» статьями УК РФ.

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