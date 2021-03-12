В Москве сотрудницы юрфирмы разоблачили охранника, который изнасиловал девушку

Охранник, обвиненный в изнасиловании, скрылся. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию обратилась 24-летняя сотрудница одной из юридических компаний Наталья В.* Девушка рассказала полицейским, что ее коллегу, 23-летнюю юристку Анастасию П.*, изнасиловал охранник их фирмы Сергей. Сама пострадавшая обращаться за помощью в полицию испугалась, поскольку переживает, что о случившемся узнают ее родители.

По словам девушки, все произошло после праздничного корпоратива на 8 марта. Все сотрудники собрались в одном из ресторанов в центре Москвы, где дружной компанией поздравляли женщин с праздником. В тот вечер 23-летняя юристка Настя расслабилась и выпила немного лишнего. Ближе к 10 вечера коллеги решили отправить девушку домой на такси, а сопровождать и защищать юную сотрудницу поручили 28-летнему Сергею, охраннику компании.

Мужчина вызвал такси, усадил Настю в авто и добросовестно сопроводил прямо до ее квартиры. Однако, Сергеем двигало вовсе не благородство и воспитание, а подлый умысел. Оказавшись на пороге квартиры, мужчина напросился к Насте в гости, где стал к ней приставать. Девушка сразу отвергла настойчивые ухаживания внезапного кавалера, но Сергей не принял отказ. Мужчина схватил Настю и с силой бросил на кровать, после чего раздел ее и изнасиловал. На все мольбы прекратить издевательства охранник отвечал отказом. Девушка кричала и звала на помощь, но никто из соседей не вмешался и не вызвал полицию.

Когда все закончилось, охранник спокойно встал и засобирался домой. Перед уходом насильник сказал Насте, чтобы она держала все случившееся в тайне. Испуганная девушка подчинилась мучителю и не стала звонить в полицию. Настя очень переживала, что о случившемся могут узнать ее родители, чего девушка очень не хотела. Уверенный в своей безнаказанности охранник спокойно уехал домой, а на следующий день как ни в чем не бывало вышел на работу.

К счастью, одна из коллег пострадавшей девушки заметила, что с ее подругой что-то не так. Наталья уговорила Настю все ей рассказать, и взяла ситуацию в свои руки.

«Когда коллега пострадавшей девушки узнала о происшествии, она направилась к охраннику Сергею К.*, чтобы выяснить у него подробности того вечера. Мужчина лишь отмахнулся и заявил, что все было «по любви». Такое объяснение никак не вязалось с синяками и кровоподтеками на руках и груди пострадавшей Анастасии П.* и девушка решила написать заявление в полицию за пострадавшую. К делу сразу же подключились следователи.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Поняв, что уйти от ответа не выйдет, Сергей решил бежать. В настоящий момент мужчина не появляется на работе и по месту проживания в Москве. Мужчину разыскивают в связи с обвинениями в изнасиловании. Оперативники расследуют дело и устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего в тот злосчастный вечер между 23-летней юристкой Анастасией и 28-летним охранником Сергеем.

* - имена изменены