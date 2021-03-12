В Москве осужден хоккейный тренер, у которого на занятиях погибло два ребенка

Суд приговорил тренера к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лефортовский районный суд столицы вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя столицы Вячеслава Курочкина, по вине которого погиб 8-летний ребенок.

- Курочкин осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Курочкина к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой сроком на 3 года, - сообщили в Генпрокуратуре России, где занимались расследованием этого дела.

В суде установили, что Курочкин, являясь тренером-преподавателем по хоккею высшей квалификационной категории, в марте 2016 года на основании устной договоренности с родителями двоих несовершеннолетних 2006 г.р. и 2007 г.р., обучал детей игре в хоккей на ледовом катке, расположенном в торговом центре на шоссе Энтузиастов. Предоставляемые услуги оплачивались родителями.

"Курочкин не предоставил ученикам информацию о правилах поведения на льду и соблюдении техники безопасности, не принял мер к минимизации уровня опасности для жизни, не соблюдал требования профилактики и предупреждения травматизма, а также не обеспечил наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением занятий", - говорится в материалах дела.

Проще говоря, мальчишки без необходимой защиты гоняли на льду шайбу. При этом 8-летний мальчик стоял на воротах. Шайба попала ему в шею. Ребенок скончался на месте.

Примечательно, что в 2017 году, при отсутствии педагогического наблюдения и контроля со стороны Курочкина в раздевалке подольской секции во время драки погиб еще один юных хоккеист 14-летний Илья Солнышкин.